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Toplum Ruh Sağlığı Kongresi

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.11.2018 18:09 | Son Güncelleme

Prof. Dr. A. Tamer Aker: - "Bu kongrenin bundan sonraki kongrelerin bir adımı olmasını istiyoruz" - "Bu konuda düzenlenen çeşitli kongreler var. Bizim amacımız tüm bu örnekleri aynı çatı, aynı yapı altında birleştirip aynı güç doğrultusunda toplum ruh sağlığını güçlendirebilecek bir zemin hazırlamaktır"

İSTANBUL (AA) - Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi, toplum ruh sağlığı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla "Toplum Ruh Sağlığı Kongresi" düzenledi.

Kongre kapsamında Türkiye’nin ruh sağlığı alanında önde gelen uzmanları, geniş bir katılımla bir araya geldi. Kongrede, kamu ve özel hastanelerde ruh sağlığı, koruyucu ruh sağlığı ve toplum ruh sağlığı uygulama ve sorunları ele alındı.

Moodist Psikiyatri Ve Nöroloji Hastanesi Medikal Direktörü ve Ruhsal Travma Birim Başkanı Prof. Dr. A. Tamer Aker, ruh sağlığı konusunda farkındalık oluşturmanın, ruh sağlığını iyileştirici ve güçlendirici tartışmaların bir ülkede olmasının önemine vurgu yaptı.

Toplum Ruh Sağlığı Kongresinin bundan sonraki kongrelerin bir adımı olmasını istediklerini belirten Aker: "Bu konuda düzenlenen çeşitli kongreler var. Bizim amacımız tüm bu örnekleri aynı çatı, aynı yapı altında birleştirip aynı güç doğrultusunda toplum ruh sağlığını güçlendirebilecek bir zemin hazırlamaktır." dedi.

İki gün boyunca devam edecek kongreyle toplum ruh sağlığının korunması, ruh sağlığı uygulamalarının iyileştirilmesi, toplum ruh sağlığı konusunda farkındalık oluşturulması, fikir ve deneyimlerin paylaşılıp yeni fikirlerin geliştirmesi için birlikte çalışma fırsatı oluşturulması hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Tamer Aker toplum ruh sağlığı

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