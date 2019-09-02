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Toplum sağlığını tehdit eden yayınlara RTÜK’ten ceza yağmuru

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 13:57 | Son Güncelleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), toplum sağlığını tehdit eden yanıltıcı yayınlara ilişkin son 3 yılda 165 kez para cezası verildiğini açıkladı.RTÜK tarafından yapılan açıklamada, “Üst Kurulumuzla birlikte ilgili kamu kurumlarına telefon, CİMER veya sosyal medya gibi değişik mecralardan gelen şikayetler üzerine aşağıdaki açıklamayla kamuoyunun bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), toplum sağlığını tehdit eden yanıltıcı yayınlara ilişkin son 3 yılda 165 kez para cezası verildiğini açıkladı.
RTÜK tarafından yapılan açıklamada, “Üst Kurulumuzla birlikte ilgili kamu kurumlarına telefon, CİMER veya sosyal medya gibi değişik mecralardan gelen şikayetler üzerine aşağıdaki açıklamayla kamuoyunun bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Milletinin yanında olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, insan sağlığıyla oynayarak haksız kazanç elde eden yayın kuruluşlarına karşı etkin bir mücadele vermektedir” denildi.
Toplum sağlığını tehdit eden yanıltıcı yayınlara ilişkin son 3 yılda 564 kez yaptırım uygulandığını belirten RTÜK, açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Halk sağlığını korumayı ilke edinen Üst Kurul, sağlık beyanıyla sahte bitkisel ürün ve cinsel ilaç pazarlayan, vatandaşları yalan yanlış bilgilerle dolandıran ya da manevi değerleri istismar eden radyo ve televizyonlara karşı denetleme faaliyetlerini aksatmadan yürütmektedir. Yaptırımlar, idari para cezası, program durdurma, yayın durdurması ve lisans iptali şekillerinde hayata geçirilmiştir. İlgili yayınlara 3 yılda 165 kez para cezası verilmiştir. 6112 sayılı kanunun 8. Maddesinin 4. Fıkrasını ihlal eden yayınlara karşı 164 kez program durdurma kararı veren Üst Kurul, 155 defa yayın durdurma müeyyidesi uygulamıştır. Kanuni süreçlerin ardından aynı ihlallere devam ettiği tespit edilen yayıncıların 80’inin yayın lisansı iptal edilmiştir. RTÜK kararları yargı denetimine tabi olduğundan ve zaman zaman mahkemelerden aksi kararların alınmasıyla benzer yayınlar, özellikle uydu platformlarında halen görülebilmektedir. Ayrıca, Üst Kurul tarafından uygulanan lisans iptallerine rağmen, teknik imkanları kullanarak farklı frekanslara geçme gibi metotlarla halkı yanıltıcı yayınlarına devam eden radyo ve televizyonlara karşı RTÜK, kararlı mücadelesini sürdürecektir.”

“RTÜK’ün sorumluluğunun yanında başka kamu otoriteleri de sorumlu, yetkili ve ilgilidir”
RTÜK açıklamasında, “Vatandaşın sağlığına kasteden yayınlarla alakalı RTÜK’ün sorumluluğunun yanında başka kamu otoriteleri de sorumlu, yetkili ve ilgilidir. Bu minvalde bahse konu yayınlara ilişkin ortak bir mücadele sürdürülmesi şarttır. Çocuk ve gençler başta olmak üzere toplumun tamamının sağlığının korunması hususunda çok hassas olan Üst Kurul, konunun muhatabı olan devlet kurumlarıyla iş birliği halinde sorumluluğunu yerine getirmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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