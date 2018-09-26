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"Toplum vicdanı bizim için vazgeçilmez bir değerdir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.09.2018 20:16 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: - "Cumhur İttifakı'ndaki bir partimiz af ile ilgili teklifini verdi. Her teklif kıymetli. Her teklifi çalışacağız. Her teklifi ön yargısız değerlendireceğiz. Hele ki ittifakımız olan partilerden gelenleri çok daha hassas değerlendireceğiz" - "AK Parti'yi en kıymetli kılan iş, toplum vicdanını asla tartıştırmamak. O yüzden teklifi incelediğimizde, komisyonlar kuracağız, değerlendireceğiz. Yapılması gereken bir şey varsa hep beraber yaparız ama toplum vicdanı bizim için asla vazgeçilmez bir değerdir"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Cumhur İttifakı'ndaki bir partimiz af ile ilgili teklifini verdi. Her teklif kıymetli. Her teklifi çalışacağız. Her teklifi ön yargısız değerlendireceğiz. Hele ki ittifakımız olan partilerden gelenleri çok daha hassas değerlendireceğiz." dedi.

Turan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde, "Umurbey Belediyesi Sosyal Dinlenme Tesisi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu"nun açılış törenine katıldı.

Bülent Turan, burada yaptığı konuşmada, MHP'nin TBMM'ye sunduğu af teklifine değindi, bu süreçte her konuyu hassas yaklaşarak değerlendireceklerini söyledi.

"Cumhur İttifakı'ndaki bir partimiz af ile ilgili teklifini verdi. Her teklif kıymetli. Her teklifi çalışacağız. Her teklifi ön yargısız değerlendireceğiz. Hele ki ittifakımız olan partilerden gelenleri çok daha hassas değerlendireceğiz." diyen Turan, "Ama AK Parti'yi 17 yıldan bu yana kıymetli kılan hassas konu toplum vicdanıyla beraber hareket etmesi. AK Parti'yi en kıymetli kılan iş, toplum vicdanını asla tartıştırmamak. O yüzden teklifi incelediğimizde komisyonlar kuracağız, değerlendireceğiz. Yapılması gereken bir şey varsa, hep beraber yaparız ama toplum vicdanı bizim için asla vazgeçilmez bir değerdir." ifadesini kullandı.

Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş ise sosyal tesisler ve yarı olimpik yüzme havuzunun açılışı ile beldelerinin modern bir kent görünümüne kavuştuğunu belirterek, "Gençlerimiz hem yüzebilsin hem spor yapsın hem de sosyalleşsin. Bu tesislerin Umurbeyimize ve halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından tesislerin açılışı gerçekleştirildi, daha sonra katılımcılara aşure ikram edildi.

Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, ilçe başkanları ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Bülent Turan Çanakkale

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