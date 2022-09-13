Toplumda yaşanan birçok sorunun nedeni olabilir! Uzun süre seks yapılmazsa ne olur?

Cinsel ilişki yaşamın önemli bir parçası. Sağlık, psikolojik, sosyal açıdan birçok etki yaratan cinsel ilişki hakkında bilinmeyen bilgiler bulunuyor. Yapılan araştırmalar sonucunda uzun süre seks yapmamak anksiyeteden uykusuzluğa kadar birçok sağlık sorununa neden oluyor. Toplumda sıklıkla yaşanan gerginliklerin nedenleri arasında cinsel ilişki sorunları yer alabilir.

SEKS BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DÜZELTEBİLİR

Uzmanlar, Insider'a fiziksel temas olmadan geçen ayların artan kaygı, depresyon ve uyku sorunları gibi sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini söyledi. Fiziksel yakınlığın olmaması, yalnızlığa, izolasyona ve hatta bağışıklık sisteminizi tehlikeye atabilecek dokunma açlığına da yol açabilir. Psikolog doktor Rachel Needle, seks yapmak insanların fiziksel ve zihinsel sağlığı için olumlu olabilir. Seks, daha iyi uyumanıza, ağrıyı, stresi, kaygıyı ve depresyonu azaltmanıza ve daha pek çok şeye yardımcı olur. Semptomlar, insanların ihtiyaçlarına göre farklı zamanlarda ortaya çıkar ve birkaç haftadan birkaç aya kadar herhangi bir yerde ortaya çıkabilir.

SEKS YAPAMAYANLAR MASTÜRBASYON YAPABİLİR

Needle, bu faydaların o kadar önemli olduğunu, birlikte seks yapamayan kişilerin mastürbasyon yapması ve orgazm olması gerektiğini söyledi. Needle, "Orgazm, en azından geçici olarak stresi azaltmaya yardımcı olabilecek ve bizi daha mutlu eden olumlu duygulara yol açabilecek endorfin salgılar." Dedi. "Yani, birlikte seks yapmasanız bile, bu faydalardan yararlanmaya devam etmek istiyorsanız, orgazm olmaya devam etmenin yollarını bulun."

YÜKSEK DEPRESYON VE KAYGI YARATIYOR

Güvenli bir şekilde fiziksel yakınlığa sahip olamadan aylar geçiren insanlar, cilt açlığı ve dokunma açlığı geliştirebilir - bu da bağışıklık sisteminizi zayıflatabilir ve yüksek depresyon ve kaygı oranlarına yol açabilir.



