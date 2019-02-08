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“Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Şehir Planlama” proje ekibi Büyükçekmece’de buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 11:14 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediyesi ve Kadın Adayları Destekleme Derneğinin ortak yürüttüğü ’Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Şehir Planlama’ proje ekibi Büyükçekmece’de buluştu.İsveç Belediyeler Birliği ve Uluslararası Yerel Demokrasi Merkezi (ICLD) tarafından finanse edilen SymbioCity Eğitim Programı kapsamında Büyükçekmece Belediyesi ve Kadın Adayları Destekleme Derneğinin ortak yürüttüğü "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Şehir Planlama" temalı proje yerinde incelendi.Proje kapsamında Büyükçekmece’ye gelen heyet 6-8 Şubat tarihleri arasında Büyükçekmece’de bir çalıştay gerçekleştirdi.

Büyükçekmece Belediyesi ve Kadın Adayları Destekleme Derneğinin ortak yürüttüğü ’Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Şehir Planlama’ proje ekibi Büyükçekmece’de buluştu.
İsveç Belediyeler Birliği ve Uluslararası Yerel Demokrasi Merkezi (ICLD) tarafından finanse edilen SymbioCity Eğitim Programı kapsamında Büyükçekmece Belediyesi ve Kadın Adayları Destekleme Derneğinin ortak yürüttüğü "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Şehir Planlama" temalı proje yerinde incelendi.
Proje kapsamında Büyükçekmece’ye gelen heyet 6-8 Şubat tarihleri arasında Büyükçekmece’de bir çalıştay gerçekleştirdi. Çalıştayda Büyükçekmece Belediyesi Şehir Plancısı Fikriye Pehlivan, "Büyükçekmece’de Şehir Planlama Süreci ve Örnek Uygulamalar" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Sunumların ardından proje heyeti, Büyükçekmece Belediyesine ait projeleri yerinde inceleme imkanı buldu. Yürütülen plan ve projeler konuk heyet tarafından büyük ilgiyle karşılandı.
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, proje heyeti ile bir araya gelerek Büyükçekmece Belediyesinin projeye yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Heyet, Büyükçekmece Belediyesinin sosyal belediyecilik alanında örnek gösterilen “Sevgi Eli Market” projesini de yerinde inceleme fırsatı buldu.

Final çalıştayı Makedonya’da
1,5 yıl sürecek olan proje kapsamında Büyükçekmece Belediyesi, Sırbistan, Ukrayna ve İsveç’te 3 kez Workshop’a katıldı. 1 yılını geride bırakan projenin 4’üncü toplantısı Büyükçekmece’de gerçekleştirilirken final çalıştayı ise Makedonya’da toplanacak.

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