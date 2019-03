Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması 2019 sonuçlandı

Gül KABA-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA) - Kadir Has Üniversitesi’nin her yıl gerçekleştirdiği ‘Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması’nın 2019 sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, kadınların yüzde 68'i büyükşehir belediye başkan adayı olarak 'kadın aday' istediğini söyledi.

Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi tarafından her yıl gerçekleştirilen 'Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması'nın 2019 sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre 2019 yılında kadının en büyük sorunu, 'Şiddet'. İkinci sırada ‘işsizlik', üçüncü sırada ise ‘eğitimsizlik’ geliyor. Türkiye’de kadınlık ve erkekliğe atfedilen özelliklerin ülkedeki aile, çalışma ve siyaset dünyasındaki yansımalarını değerlendiren araştırma birçok çarpıcı veriyi ortaya koyuyor.

Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen 'Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması'nın 2019 yılı sonuçları, bugün Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde, Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mary Lou O’Neil ve Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim ÜyesiDoç. Dr. Aslı Çarkoğlu’nun sunumlarıyla gerçekleşen bir basın toplantısıyla paylaşıldı. Araştırma ocak- şubat aylarında İstanbul başta olmak üzere toplam 23 ilde, kadın ve erkek 18 yaş üzeri bin 205 kişi ile gerçekleştirildi.