"Toplumsal konularda tavizim sıfır"

Oyuncu ve yönetmen Haluk Piyes, 8'inci Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında sevenleriyle bir araya geldi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliğinin katkılarıyla düzenlenen uluslararası film festivali, film gösterimleri ve söyleşilerle devam ediyor.

Festival kapsamında gerçekleştirilen "minder söyleşileri" çerçevesinde oyuncu ve yönetmen Piyes, söyleşi gerçekleştirdi.

Festivalin jüri üyesi de olan Haluk Piyes, kentteki bir alışveriş merkezindeki söyleşide, Malatya'yı çok güzel bulduğunu söyledi.

Söyleşiye katılanlara hayatından kesitler anlatan Piyes, "Burada oyunculuğa, şan, şöhrete merak salan arkadaşlarımız varsa hemen bütün hayallerini kıracağım, çünkü ne iş yaparsanız yapın işin kendisi veya getirisi başka insana faydalı olmalıdır. Sonuçta bizim kültürümüzde, inancımızda başka insanlara faydalı olan insan, en hayırlı insandır. Ben de bu düşünceyle yola çıktım." diye konuştu.

Haluk Piyes, Almanya'nın Köln kentinde doğup büyüdüğünü, orada sıkıntılı aile ortamlarının bulunduğunu dile getirerek, "Sanatın topluma faydalı olması gerekiyor. Sanatın açılımı da o toplumdaki problemleri, sıkıntıları projekte eden, anlatan, perdeye taşıyan insandır. Bizim devirde bu biraz azaldı. Küfürler, orasını, burasını kaşıyan tiplemeler, bunlarla sizlerin paralarını çalıyorlar. Bizde de suç var. Çünkü onlar biliyor bizdeki muhabbet, evdeki aşı, eğitim az olduğu için bizi yakalayabiliyorlar. Hepimiz marka düşkünüyüz, hepimiz onlara gülüyoruz ve prim yaptırıyoruz. Ben de 'Bir saniye ben arkadaşıma sahip çıkacağım, onu seviyorum' dedim ve başladım." dedi.