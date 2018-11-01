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"Toplumu, antibiyotik kullanımı için bilinçlendirmeliyiz"

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.11.2018 17:22 | Son Güncelleme

Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu Başkanı Prof. Dr. Serhat Ünal: - "Gerekmediği halde antibiyotik kullanmak, doktoruna 'yaz' diye ısrar etmek en önde gelen problemlerden birisidir. Toplumu, antibiyotik kullanımı hakkında bilinçlendirmek zorundayız"

Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu Başkanı Prof. Dr. Serhat Ünal, "Gerekmediği halde antibiyotik kullanmak, doktoruna 'yaz' diye ısrar etmek en önde gelen problemlerden birisidir. Toplumu, antibiyotik kullanımı hakkında bilinçlendirmek zorundayız." dedi.

Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezi'nde Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyetince "Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Toplantısı" düzenlendi.

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Ünal, direncin antibiyotiğin kendisi olduğunu belirterek, antibiyotiğin fazla kullanımının direnci artıracağını vurguladı. Ünal, "Gerekmediği halde antibiyotik kullanmak, doktoruna 'yaz' diye ısrar etmek en önde gelen problemlerden birisidir. Toplumu antibiyotik kullanımı hakkında bilinçlendirmek zorundayız." dedi.

Antibiyotik kullanımıyla şişmanlık arasında bir ilişki olduğuna işaret eden Ünal, "2012-2013 yıllarında Amerika'da yapılmış bir çalışma. Çocukluk çağında kullanılan antibiyotik bizim mikrobiyota dediğimiz bağırsağımızdaki yaşayan bakterilerin dengesinde değişiklik meydana getiriyor. Bugün obezitenin bağırsaktaki bakterinin dengesine göre olabildiği çok bilinen bir şey." dedi.

- "Gereksiz antibiyotiği kullanmamak lazım"

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Kayacan ise antibiyotiklerin piyasaya çıktığını ve bir süre sonra antibiyotiğin direnç gücünü azalttığı için piyasada olmadığının görüldüğünü belirtti.

Kayacan, antibiyotiklerin tedavi edici kullanımı yanı sıra kardiyoloji, onkoloji hastaları gibi cerrahi ameliyat öncesinde de önleyici olarak kullanıldığını ve bunun zaruri olduğunu söyledi.

Kayacan, "Antibiyotiklerin kullanılması son derece gerekli ama doğru kullanılmadığı zaman direnç çok kolay gelişiyor. Mesela grip viral bir enfeksiyondur ve antibiyotik kullanmaya gerek yoktur ama kullanıldığında vücuttaki bazı bakteriler antibiyotiği alıyorlar. Yarın aynı bakterilerle bir enfeksiyon olduğunda o antibiyotik artık çalışmıyor. Bunu önlemek için gereksiz antibiyotiği hiç kullanmamak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kılıç, Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Patrick Muray, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi ve Cerrahisinden Prof. Dr. İlker Devrim ve Türk Yoğun Bakım Cerrahisi Temsilcisi Prof. Dr. Necati Gökmen de konuşma yaptı.

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