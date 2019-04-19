Toplumun Temel Direği: Aile - Atıcılık sporunun rekortmen ailesi

DİYARBAKIR (AA) - ÖZGÜR AYAYDIN - Diyarbakır'da yaşayan Akgün ailesinin bireyleri, atıcılık sporunda elde ettikleri büyük başarıyla dikkati çekiyor.

Yaklaşık 40 yıl önce merkez Yenişehir ilçesinde önünden geçtiği poligonun yöneticisinin yönlendirmesiyle atıcılık sporuna başlayan Kadri Akgün, kısa sürede gösterdiği başarı sayesinde katıldığı müsabakalar sonucunda Türkiye şampiyonu oldu. Onu izlemek için poligona gelen kardeşi Abdurrahman ise bir süre sonra başladığı atıcılıkta Türkiye şampiyonlukları ve Balkan dereceleri elde etti, 2005 Akdeniz Oyunlarında ateşli tüfek branşında Türkiye rekoru kırarak, organizasyonda üçüncülük elde etti.

İki ağabeyine özenen Ömer Akgün ise adım attığı bu sporda çok daha büyük başarılar elde etti. Türkiye'de düzenlenen çeşitli turnuvalarda 99 kez derece elde eden Ömer, Bakü 2017 İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazandı. Ömer ayrıca katıldığı müsabakalarda 17 kez Türkiye rekoru kırdı, dünya şampiyonasında dördüncü oldu.

- İkinci kuşak da ilgili

Akgün ailesinin atıcılığa ilgisi ikinci kuşakta da devam ediyor. Kadri, Ömer ve Abdurrahman'ın yanı sıra diğer kardeşlerin çocukları da atıcılığa yöneldi. Bunlar arasında yer alan Mehmet, Ali Yaşar, Yılmaz, Meryem ve Esin milli sporcu olurken, daha küçük yaştaki Aras, Şehmus ve Baver Akgün ise Türkiye Minikler Havalı Tüfek Şampiyonası ve Okul Sporları Türkiye Şampiyonasında madalya aldı.