Toplumun Temel Direği: Aile - Hastalıkta ve sağlıkta 61 yıldır birlikteler

Fatma Yavuzyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlam temelle kurulan evlilikleri hiçbir zorluğun yıkamayacağını söyledi.

Büyüklerinden gördüklerini uygulamaya çalıştıklarını aktaran Yavuzyılmaz, "Evlilik bana göre bir gemidir, batabilir de çıkabilir de. O da kaptanın elindedir. Kaptan da evvela evin hanımıdır. Eşler anlaştı mı o gemiye bir şey olmaz, öyle gider." diye konuştu.

Yavuzyılmaz, eşiyle yıllardır aynı yastığı paylaşmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Her şeyin başı saygı. Evlilikte iyisi, kötüsü, yoksulluğu, varlığı, darlığı her şey olur. Ona göğüs gereceksin. Evin hiçbir işini bırakmazdım ama şimdi yapamadığım için o bana yardımcı oluyor. Kaloriferi yakar, bana yiyecek bir şeyler hazırlar. Benimle ilgilenir, bu şekilde geçinip gideriz. Felç geçirdim, keşke olmasaydı ama Allah'tan... O eve gelince rahat ediyorum. 61 yıl önce bana karşı nasılsa yine aynı şekilde. Yani hasta oldum diye benimle ilgilenmeyecek miydi? Öyle olmaz. O da yapmaz, ben de yapmam. Öyle olursa zaten evlilik olmaz." ifadelerini kullandı.