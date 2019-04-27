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Toplumun Temel Direği: Aile - Hastalıkta ve sağlıkta 61 yıldır birlikteler

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 12:14 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta yaşayan Veysel ve Fatma Yavuzyılmaz çifti, sevgi ve saygı çerçevesinde 61 yıldır sürdürdükleri evlilikleriyle genç çiftlere örnek oluyor - Felç geçirmesi nedeniyle eşinin yaşadığı sağlık sorunlarını aşmasına destek olan Veysel Yavuzyılmaz, evlenirken birbirlerine verdikleri "hastalık ve sağlıkta birlikte olma" sözünü tutarak, eşine sevgisini ilk günkü gibi hissettiriyor

GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta 61 yıldır aynı yastığa baş koyan Veysel ve Fatma Yavuzyılmaz çifti, evliliklerini saygı ve sevgi çerçevesinde ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Karaelmas Mahallesi'nde ikamet eden 5 çocuk ve 11 torun sahibi çift, evliliklerinde birlikte zorlukların üstesinden gelerek, ilk günkü sevgi ve bağlılıklarıyla genç çiftlere örnek oluyor.

Bir dönem felç geçirmesi nedeniyle 79 yaşındaki eşinin yaşadığı sağlık sorunlarını aşmasına destek olan 81 yaşındaki Veysel Yavuzyılmaz, evlenirken birbirlerine verdikleri "hastalık ve sağlıkta birlikte olma" sözünü tutarak, eşine sevgisini ilk günkü gibi hissettiriyor.

- Kaloriferi yakıp eşine kahvaltı hazırlıyor

Eşinin üşümemesi için sabahları ilk iş olarak kaloriferi yakan Veysel Yavuzyılmaz, hazırladığı kahvaltı sofrasında eşiyle sohbet ederek güne başlıyor.

Kahvaltının ardından eşinin tansiyonunu ölçen Yavuzyılmaz, ilerlemiş yaşına rağmen gün boyu eşinin her ihtiyacında yanında olmaya çalışıyor.

- "Sağlam temelle kurulan evlilikleri hiçbir zorluk yıkamaz"

Fatma Yavuzyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlam temelle kurulan evlilikleri hiçbir zorluğun yıkamayacağını söyledi.

Büyüklerinden gördüklerini uygulamaya çalıştıklarını aktaran Yavuzyılmaz, "Evlilik bana göre bir gemidir, batabilir de çıkabilir de. O da kaptanın elindedir. Kaptan da evvela evin hanımıdır. Eşler anlaştı mı o gemiye bir şey olmaz, öyle gider." diye konuştu.

Yavuzyılmaz, eşiyle yıllardır aynı yastığı paylaşmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Her şeyin başı saygı. Evlilikte iyisi, kötüsü, yoksulluğu, varlığı, darlığı her şey olur. Ona göğüs gereceksin. Evin hiçbir işini bırakmazdım ama şimdi yapamadığım için o bana yardımcı oluyor. Kaloriferi yakar, bana yiyecek bir şeyler hazırlar. Benimle ilgilenir, bu şekilde geçinip gideriz. Felç geçirdim, keşke olmasaydı ama Allah'tan... O eve gelince rahat ediyorum. 61 yıl önce bana karşı nasılsa yine aynı şekilde. Yani hasta oldum diye benimle ilgilenmeyecek miydi? Öyle olmaz. O da yapmaz, ben de yapmam. Öyle olursa zaten evlilik olmaz." ifadelerini kullandı.

Evlenip kısa sürede ayrılan çiftleri gördüklerinde üzüldüklerini belirten Yavuzyılmaz, gönül kırmamanın önemli olduğunu ve eşlerin birbirlerine öfkelenseler de kötü söz söylememesi gerektiğini sözlerine ekledi.

- "Birbirimizi kırmadan 61 yıl geçirdik"

Veysel Yavuzyılmaz da evliliklerinin ilk yıllarından itibaren birbirlerine olan sevgi ve saygıyı koruduklarını ve birçok zorluğa birlikte göğüs gerdiklerini anlatarak, "Evlilikte sevgi, saygı ve bağlılık çok önemli. Allah'a şükür o da bizde vardı. Birbirimizi kırmadan 61 yıl geçirdik." dedi.

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evlilik TOPLUMUN TEMEL DİREĞİ: AİLE yaşlı çift Zonguldak

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