HABER

Toplumun Temel Direği: Aile - Kardeşlerin voleybol yolculuğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 11:11 | Son Güncelleme

Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı'nda birlikte forma giyen Şahin kardeşler, milli takımda da aynı gururu yaşamayı hedefliyor - Umut Şahin: "Ağabeyimin yerine oyuna girdim. İkimizin yüzünde de bir tebessüm vardı. Yıllar geçse de bu anı hiç unutmayacağım" - Koray Şahin: "Mutluluk, sevinç, heyecan, gurur... Değişiklik anında bunların hepsini birlikte yaşadık"

MUSA SAMUR / ZEYNEP ERCAN - Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı'nda forma giyen Koray Şahin (26) ve kardeşi Umut Şahin (21), spor salonlarında da bir arada olmanın "farklı duygusunu" yaşıyor.

Koray Şahin ve Umut Şahin, voleybola başlama hikayeleri, Ziraat Bankası formasıyla salonlarda birlikte devam ettirdikleri kariyerleri, kardeş ile aynı takım için mücadele etmenin hissettirdikleri ve gelecek hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kardeşi ile aynı takımda oynamaya dair "Çok farklı bir duygu." diyen Koray, "Birlikte aynı evden çıkıp antrenmanlara, maçlara gidiyoruz. Aileden biriyle voleybol ortamında yani salonlarda da birlikte olmak güzel ve nadir duygulardan biri." ifadelerini kullandı.

Voleybola başladığı Ziraat Bankası Spor Kulübüne geldiği ilk andan itibaren ağabeyi ile milli takımda oynamayı hayal ettiğini dile getiren kardeş Umut Şahin ise "Öncelikle burada büyük başarılar elde edip kulübüme faydalı olmak istiyorum. Elimden geldiğince çalışarak kendimi göstereceğim. Ağabeyimle birlikte Efeler Ligi'nde kulübümüzün başarısı için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

- "Ağabeyimin yerine oyuna girdim"

Umut, profesyonelliğe adım attığı ilk maçın kendisinde yerinin farklı olduğunu söyledi.

Karşılaşmada ağabeyinin yerine oyuna girdiğini dile getiren Umut, yaşadığı "büyük" heyecanla ilgili, "Ağabeyimin yerine oyuna girdim. İkimizin yüzünde de bir tebessüm vardı. Yıllar geçse de o anı hiç unutmayacağım." diye konuştu.

Koray Şahin de değişiklik anını unutamayacağını vurgulayarak, "Kardeşimle birlikte aynı çatı altında profesyonelliğe adım attık. Sonrasında da A takımda birlikte forma giydik. Mutluluk, sevinç, heyecan, gurur... Değişiklik anında bunların hepsini birlikte yaşadık. Bu da yüzümüze tebessüm olarak yansıdı." ifadeleriyle hislerini tarif etti.

- "Ağabeyimi orada da yakalayacağım"

Ay-yıldızlı formayı da ağabeyi ile birlikte giymeyi hayal eden Umut Şahin, milli takımda kalıcı olmayı hedeflediğini vurguladı.

Profesyonelliğe adım attığı ilk maçta ağabeyinin yerine oyuna girerken hissettiklerini milli takımda da yaşamayı istediğini aktaran Umut, "Kendimi şanslı hissediyorum. Ziraat Bankası formasıyla yaşadıklarımı milli takımda da yaşama şansım var. Ancak bunun için çok çalışmalıyım. Ağabeyimi orada da yakalayacağımı biliyorum." şeklinde görüş belirtti.

Kardeşiyle uzun yıllar birlikte forma giymeyi, A Milli Takım'a da beraber hizmet etmeyi hayal ettiklerini dile getiren Koray, "Buralara çok çalışarak geldik. Geri gitmemek için sonuna kadar mücadele etmemiz gerekiyor. Henüz yolun başında olduğumuzu düşünüyorum. Umarım kardeşimle hayal ettiğimiz noktaya geliriz ve milli takımın değişmez sonra da unutulmaz isimleri arasında yerimizi alırız." diyerek sözlerini tamamladı.

Yok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptıYok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptı
Otomobilde çuvallar içerisinde 16 kilo 550 gram eroin ele geçirildiOtomobilde çuvallar içerisinde 16 kilo 550 gram eroin ele geçirildi
Turistler Kapadokya’da Nisan ayında yağan karın keyfini yaşadıTuristler Kapadokya’da Nisan ayında yağan karın keyfini yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Efeler Ligi Koray Şahin Umut Şahin Voleybol ziraat bankası erkek voleybol takımı

En Çok Okunan Haberler

Asker eğlencesi karıştı! Çok sayıda yaralı var!

Asker eğlencesi karıştı! Çok sayıda yaralı var!

İsyan etti! 'Dürüst ol boş karalama yapma'

İsyan etti! 'Dürüst ol boş karalama yapma'

Cinsel ilişki tarikatının sır perdesi aralandı!

Cinsel ilişki tarikatının sır perdesi aralandı!

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, en az 100 kişi öldü

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, en az 100 kişi öldü

İzmir'de sıcak dakikalar! NATO lojmanlarına saldırdılar!

İzmir'de sıcak dakikalar! NATO lojmanlarına saldırdılar!

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Kimin ateşlediği bilinmiyor!

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Kimin ateşlediği bilinmiyor!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu'nda korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldü

Beyoğlu'nda korkutan yangın!

İzmir'de sıcak dakikalar! Kar maskeli 2 kişi NATO lojmanlarına saldırdı!

İzmir'de sıcak dakikalar! NATO lojmanlarına saldırdılar!

Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 20 Nisan 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 20 Nisan 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Asker eğlencesi karıştı! Sandalye, sopa ve demir çubuklar havada uçuştu!

Asker eğlencesi karıştı! Çok sayıda yaralı var!

Emniyetin rütbe terfi sınavı sonuçları açıklandı

Emniyetin rütbe terfi sınavı sonuçları açıklandı

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Kimin ateşlediği bilinmiyor!

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Kimin ateşlediği bilinmiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.