Toplumun Temel Direği: Aile - Kardeşlerin voleybol yolculuğu

Yok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptı

Yok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptı

Voleybola başladığı Ziraat Bankası Spor Kulübüne geldiği ilk andan itibaren ağabeyi ile milli takımda oynamayı hayal ettiğini dile getiren kardeş Umut Şahin ise "Öncelikle burada büyük başarılar elde edip kulübüme faydalı olmak istiyorum. Elimden geldiğince çalışarak kendimi göstereceğim. Ağabeyimle birlikte Efeler Ligi'nde kulübümüzün başarısı için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Kardeşi ile aynı takımda oynamaya dair "Çok farklı bir duygu." diyen Koray, "Birlikte aynı evden çıkıp antrenmanlara, maçlara gidiyoruz. Aileden biriyle voleybol ortamında yani salonlarda da birlikte olmak güzel ve nadir duygulardan biri." ifadelerini kullandı.

Koray Şahin ve Umut Şahin, voleybola başlama hikayeleri, Ziraat Bankası formasıyla salonlarda birlikte devam ettirdikleri kariyerleri, kardeş ile aynı takım için mücadele etmenin hissettirdikleri ve gelecek hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

MUSA SAMUR / ZEYNEP ERCAN - Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı'nda forma giyen Koray Şahin (26) ve kardeşi Umut Şahin (21), spor salonlarında da bir arada olmanın "farklı duygusunu" yaşıyor.

- "Ağabeyimin yerine oyuna girdim"

Umut, profesyonelliğe adım attığı ilk maçın kendisinde yerinin farklı olduğunu söyledi.

Karşılaşmada ağabeyinin yerine oyuna girdiğini dile getiren Umut, yaşadığı "büyük" heyecanla ilgili, "Ağabeyimin yerine oyuna girdim. İkimizin yüzünde de bir tebessüm vardı. Yıllar geçse de o anı hiç unutmayacağım." diye konuştu.

Koray Şahin de değişiklik anını unutamayacağını vurgulayarak, "Kardeşimle birlikte aynı çatı altında profesyonelliğe adım attık. Sonrasında da A takımda birlikte forma giydik. Mutluluk, sevinç, heyecan, gurur... Değişiklik anında bunların hepsini birlikte yaşadık. Bu da yüzümüze tebessüm olarak yansıdı." ifadeleriyle hislerini tarif etti.

- "Ağabeyimi orada da yakalayacağım"

Ay-yıldızlı formayı da ağabeyi ile birlikte giymeyi hayal eden Umut Şahin, milli takımda kalıcı olmayı hedeflediğini vurguladı.

Profesyonelliğe adım attığı ilk maçta ağabeyinin yerine oyuna girerken hissettiklerini milli takımda da yaşamayı istediğini aktaran Umut, "Kendimi şanslı hissediyorum. Ziraat Bankası formasıyla yaşadıklarımı milli takımda da yaşama şansım var. Ancak bunun için çok çalışmalıyım. Ağabeyimi orada da yakalayacağımı biliyorum." şeklinde görüş belirtti.

Kardeşiyle uzun yıllar birlikte forma giymeyi, A Milli Takım'a da beraber hizmet etmeyi hayal ettiklerini dile getiren Koray, "Buralara çok çalışarak geldik. Geri gitmemek için sonuna kadar mücadele etmemiz gerekiyor. Henüz yolun başında olduğumuzu düşünüyorum. Umarım kardeşimle hayal ettiğimiz noktaya geliriz ve milli takımın değişmez sonra da unutulmaz isimleri arasında yerimizi alırız." diyerek sözlerini tamamladı.

