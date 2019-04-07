HABER

Toplumun Temel Direği: Aile - Sıcakkanlı bir Trakya ailesinin sevgi dolu hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 11:05 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde yaşamları boyunca birçok mutluluk ve hüzne tanıklık ederek evliliklerinde bir yastıkta yarım asırdan fazlasını geride bırakan Ali ve Arzu Varol çifti, birbirlerine sevgi ve saygılarıyla gençlere örnek oluyor - Torunlarının torunlarını gören çift, evlerini oğlu ve gelini ile paylaşıyor

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Köylerde hala devam ettirilen geniş aile örneklerinden Kırklarelili Varol ailesi, birbirlerine sevgi ve saygılarıyla çevresindekilere örnek oluyor.

Şartlar gereği çekirdek aile yaşamlarının arttığı günümüzde Trakya köylerinde geniş aile örneklerini görmek mümkün.

Bu ailelerden biri de Varol ailesi. Baba Ali, anne Arzu, oğulları Mengü ve gelinleri Şaver ile okudukları için zaman zaman aileye katılan torunlarla neşeli bir Trakya ailesinin sevecenliğini çevrelerine yayıyor.

Bulgaristan'a sınır Malkoçlar köyünde 1952 yılında görücü usulü ile evlenen Ali Varol (88) ve Arzu Varol (89) çifti, 5 çocuk dünyaya getirdi.

Yaklaşık 10 yıl önce bir çocukları hayatını kaybeden çiftin 4 çocuğundan 12 torunu bulunuyor. Torunlarının torunu gören çift, yaşamını oğlu Mengü ve gelini Şaver Varol ile aynı evde sürdürüyor.

Uzun yıllar evin yükünü çeken Ali Varol, yükünün büyük bir bölümünü oğluna devrederken, Arzu Varol da ev işlerinin büyük bir bölümünü gelini ile paylaşıyor.

Sabah, öğlen ve akşam aynı sofrada hoş sohbetlerle yemeklerini yiyen, beraber gezmelere giden, televizyon izleyen geniş aile, hanelerindeki huzurla da örnek oluyor.

Oğlu tarla işleriyle uğraşırken Ali Varol ise yürümekte zorluk çekmesine rağmen bir elinde bastonu diğer elinde ise balta ile bahçedeki odunları kesiyor. Gelin ev işlerini yaparken Arzu Varol ise ilmek ilmek patik ve yelek örüyor.

Ali Varol ise yaşına rağmen zaman zaman aile fertlerine ezbere Kur'an okuyor. Evdeki odun kesme, tavukları besleme ve yumurtaları toplama işlemlerinin ardından köy kahvehanesinin yolunu tutan Varol, köy sakinleri ile bir süre sohbet ettikten sonra yeniden evine dönüyor.

Köyün kent merkezine uzak olması nedeniyle torunlarını her zaman göremeyen çift, torun sevgisini ise köydeki çocukları severek gideriyor.

Zaman zaman ailesine türküler söyleyen Ali Varol, cana yakınlığı ile sevgi topluyor.

- "Allah'tan başka ne isteyeyim ki?"

Ali Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eskiden fakirlik vardı. Bir evde anne, baba, kardeş, çoluk çocuk hep birlikte yaşanırdı. Artık her ailenin kendine ait bir evi var. Biz köyde iki aile bir evde yaşayan tek haneyiz. Biz çocuğum ve gelinim aynı evi paylaşıyoruz." dedi.

Yaşamları boyunca hüzne de sevince de tanıklık ettiklerini anlatan Varol, köy yaşamının ayrı bir mutluluğa sahip olduğunu vurguladı.

Zamanında 300 dönüm araziyi elle biçtiklerini ifade eden Varol, "Şimdi her şey kolay. Önceden beygirler, öküzler vardı. Gençliğimizden bir şey anlayamadık. Anladığımız sadece çocuklarımızın ve torunlarımızın varlığı. Torunumun torununu da gördüm. Bundan büyük bir mutluluk olur mu. Çocuğum, gelinim yanımda Allah'tan başka ne isteyeyim ki?" diye konuştu.

- "Torun hasretini köydeki çocuklarla gideriyoruz"

Arzu Varol ise yıllarca gelini ve oğlu ile aynı evde, aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Bir anne ve babanın çocuklarını hep yanında görmek istediğine dikkati çeken Varol, "İki oğlum, üç kızım var. Oğlumun biri hayatını kaybetti. Kızlarım ise evli oldukları için eşlerinin yanında. Zaman zaman bizleri ziyaret ediyorlar ama onları çok özlüyorum ama olsun, onlar mutlu olsun bana yeter. Torun sevgisini, hasretini, köyde çocuklarla gideriyoruz." ifadelerini kullandı.

Torun sevgisinin çok ayrı bir duygu olduğunu aktaran Varol, gelini ve çocuğundan çok memnun olduğunu sözlerine ekledi.

- "Aynı sofraya oturduğumda çok mutlu oluyorum"

Gelin Şaver Varol da çiftçilik yaparak geçimlerini sağladıklarını söyledi.

Köyde yaşamanın zorluklarının olduğu kadar, mutluluğunun da ayrı olduğunu anlatan Varol, bir gelin olarak kayınvalidesi ve kayınpederi ile aynı evde yaşamaktan mutlu olduğunu vurguladı.

Gençlere de örnek olmaya çalıştıklarını belirten Varol, "Benim kendi anne ve babama da yengelerim, ağabeylerim baktı. Ben de şimdi eşimin anne babasına bakıyorum. Onlara yemek hazırladığımda, aynı sofraya oturduğumda çok mutlu oluyorum. Sabah erkenden kalkıyorum, kahvaltılarını hazırlıyorum, sonra öğle ve akşam yemeği yapıyorum. Anne ve babanın hayır duasını almak çok önemli. Ben onlardan çok memnunum." şeklinde konuştu.

Anne ve babasının evliliklerinin tüm gençlere örnek olması gerektiğini dile getiren Varol, tüm gençlerin kendilerini örnek alması gerektiğini sözlerine ekledi.

PARTNERAt yarışı izlemeye gittiler, kendilerinden geçtiler!At yarışı izlemeye gittiler, kendilerinden geçtiler!
Diyarbakır'da sağanak sele dönüştü, çok sayıda tavuk telef olduDiyarbakır'da sağanak sele dönüştü, çok sayıda tavuk telef oldu
Tunceli'de terör örgütüne ait silah deposu imha edildiTunceli'de terör örgütüne ait silah deposu imha edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ali Varol Arzu Varol çift Örnek TOPLUMUN TEMEL DİREĞİ: AİLE yaşlı

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri'nden AB'ye seçim yanıtı: Talihsiz bir gaf

Dışişleri'nden AB'ye seçim yanıtı: Talihsiz bir gaf

AK Parti'den Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

AK Parti'den Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Dilmen bombayı patlattı! 'TFF başkanlığına aday olabilir'

Dilmen bombayı patlattı! 'TFF başkanlığına aday olabilir'

G.Saray'dan derbi öncesi 'farklı' mesaj!

G.Saray'dan derbi öncesi 'farklı' mesaj!

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sınırda hareketlilik! YPG'li teröristlerin Suriye'deki konvoyu böyle görüntülendi

YPG'li teröristlerin Suriye'deki konvoyu böyle görüntülendi

İnşaat iskelesini çalmaya çalışırken yakalandılar

İnşaat iskelesini çalmaya çalışırken yakalandılar

Tunceli'de terör örgütüne ait silah deposu imha edildi

Tunceli'de terör örgütüne ait silah deposu imha edildi

Yayladağı'nda şehit olan askerin baba ocağında yas var

Yayladağı'nda şehit olan askerin baba ocağında yas var

Ankara Üniversitesi'ni sarsan tecavüz iddiası! O isim açığa alındı

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Söylentiyi duyan Edirne'de sınıra koştu! Yüzlerce kişi yakalandı

Söylentiyi duyan Edirne'de sınıra koştu! Yüzlerce kişi yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.