Toplumun Temel Direği: Aile - Yetiştirme yurdunda büyüdü kimsesiz çocuğa kucak açtı

Koruyucu aile olmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne müracaat eden Bayraktar çiftine, 6 aylık bir kız çocuğu tavsiye edildi.

Babasının küçük yaştayken ölmesi üzerine kendilerine bakamayan anneleri tarafından 2 kardeşiyle Düzce Yetiştirme Yurduna verilen ve 18 yaşına kadar kardeşleriyle devlet himayesinde büyüyen Kadir Bayraktar, yurttan ayrıldıktan sonra Bolu İl Sağlık Müdürlüğünde işe yerleştirildi.

ZAFER GÖDER - Bolu'da, 7 yaşındayken babasının ölümü üzerine annesi tarafından 2 kardeşiyle yetiştirme yurduna verilen ve burada aile sevgisinden yoksun büyüyen Kadir Bayraktar, göremediği sıcak aile ortamını, koruyucu ailesi olduğu çocuğa yaşatıyor.

Bebeğe koruyucu aile olarak sahip çıkmaya karar veren Bayraktar çifti, bir yıldan uzun süredir onu kendi canlarından öte tutarak aile sevgisini en güzel şekilde vermeye çalışıyor.

- "Sevgimizi, kızımıza vermek istiyoruz"

Kadir Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 47 yaşında olduğunu, kendisinin de yetiştirme yurdunda sıcak bir aile özlemi içinde büyüdüğünü anlatarak, kendi sevgilerini aktaracakları çocukları olmadığı için evlat edinmek istediklerini söyledi.

Yaklaşık 8 yıl evlat edinmek için beklediklerini dile getiren Bayraktar, "Evimizde bir neşe olsun, küçük bir yavrumuz olsun istedik. Bunun için de koruyucu aile olmaya karar verdik. Evimize aldığımız kızımız için de en iyisinin olmasını istedik." ifadesini kullandı.

Bayraktar, kendisinin de çocukluğunda yaşadığı aile sevgisi eksikliğinin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Aile yanında yetişmek ayrı bir duygu. Yurtlarda devletimiz bakıyor. Gerekli her türlü imkanımızı sağlıyor ama sevgi en önemli şey. Biz de kendi sevgimizi, koruyucu aile olarak aldığımız kızımıza da vermek istiyoruz. Bir çocuğumuzun olması da bizi daha da mutlu ediyor. Hem çocuğu olan hem de olmayan herkesin koruyucu aile konusuna eğilmesi gerekiyor. Bir çocuk kurtarmak gerçekten çok iyi ve mutluluk verici. Yurtta ya da sevgi evlerinde büyüyüp de sevgiyi yeterince alamamış çocuğa verilen her bir sevgi tohumu onun için farklı bir şey."