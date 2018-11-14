"Toplumun yücelmesi kadınlar ve gençler eliyle gerçekleştirilecektir"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bugün özellikle kadın ve gençliğe yönelik eğitimin hayati bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Zira bilgi, değer, erdem ve güzel ahlak ekseninde toplumun yücelmesi ve daha iyi bir gelecek inşası kadınlarımız ve gençlerimiz eliyle gerçekleştirilecektir." dedi.

Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "TDV Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) 2018-2019 Faaliyet Yılı" açılış programında, insanın yaşadığı toplumla uyumunu sağlamada, barış, hoşgörü ve adaletin hüküm sürdüğü bir hayatın inşasında en önemli unsurun eğitim olduğunu söyledi.

Bir arada yaşama hukuku ve ahlakının güçlendirilmesi, sevgi, saygı ve muhabbet gibi kazanımların pekiştirilmesi, inanç ve medeniyet değerlerinin özümsenmesinin ancak eğitimle mümkün olduğunu belirten Erbaş, bireysel ve küresel anlamda, fitne, tefrika, anarşi ve terörün önlenmesi açısından da en önemli imkanın yine eğitim olduğunu ifade etti.

Bugün İslam coğrafyasının en önemli ve öncelikli meselesinin de eğitim olduğunu dile getiren Erbaş, şöyle devam etti: