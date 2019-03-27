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Toprağa gölümü silahlar bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 10:47 | Son Güncelleme

Sivas’ın Ulaş ilçesinde ihbar üzerinde bir ikametin bahçesinde yapılan kazıda gömülmüş silahlar bulundu.Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz günlerde Sivas’ın Ulaş İlçesi Merkez camisi önünde meydana gelen bıçaklı kavgada; M.G.(28) isimli şahsın M.C.U.(26) ve Ö.U(20) isimli şahıslar tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Toprağa gölümü silahlar bulundu

Sivas’ın Ulaş ilçesinde ihbar üzerinde bir ikametin bahçesinde yapılan kazıda gömülmüş silahlar bulundu.
Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz günlerde Sivas’ın Ulaş İlçesi Merkez camisi önünde meydana gelen bıçaklı kavgada; M.G.(28) isimli şahsın M.C.U.(26) ve Ö.U(20) isimli şahıslar tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. M.G. Sivas Numune hastanesinde tedavi altına alınırken zanlılar ise polis tarafından suç aleti ile ele geçirildi. M.G. polis ifadesinde zanlılarla arasında silah alışverişinden kaynaklı bir tartışma yaşandığını söyledi. İfade üzerinde zanlıların ikametinde arama yapıldı. Şüphe üzerinde ikametin bahçesine yapılan kazıda, bir çuval içerisinde toprağa gömülü 1 adet tabanca ve iki adet pompalı tüfek ile fişekler ele geçirildi. Şahıslar hakkında; yağma, kasten yaralama ve 6136 ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet suçlaması ile işlem başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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