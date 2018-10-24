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Toprağa gömdükleri esrarı çıkarıp kaçarken yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 16:40 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi Duru köyünde jandarma ekipleri, toprağın altına gömdükleri esrarı çıkarıp, otomobile yükleyerek kaçan 2 şüpheliyi yakaladı.

Toprağa gömdükleri esrarı çıkarıp kaçarken yakalandılar

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi Duru köyünde jandarma ekipleri, toprağın altına gömdükleri esrarı çıkarıp, otomobile yükleyerek kaçan 2 şüpheliyi yakaladı. Otomobilde yapılan aramada, 73 kilo 840 gram toz esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lice'nin Duru köyünde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda, takibe alınan şüphelinin daha önceden toprağa gömdüğü uyuşturucuyu çıkararak, otomobile yüklediği tespit edildi. Takibini sürdüren jandarma ekipleri, operasyon düzenleyerek aracı durdurdu. Aramada, 73 kilo 840 kg toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili adı açıklanmayan sürücü ve 1 kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Toprağa gömdükleri esrarı çıkarıp kaçarken yakalandılarToprağa gömdükleri esrarı çıkarıp kaçarken yakalandılarToprağa gömdükleri esrarı çıkarıp kaçarken yakalandılarToprağa gömdükleri esrarı çıkarıp kaçarken yakalandılar

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