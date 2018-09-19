Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, il ve ilçe jandarma ekipleri, ilçede bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, yaptıkları incelemede ilçeye bağlı Yenidoğanlar köyünde ikamet eden V.G'nin, uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Söz konusu şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda uyuşturucu madde bulamadı.

Operasyona katılan narkotik dedektör köpeği "Ceviz"in evin odunluğunun bulunduğu bölgeye tepki vermesi üzerine ekipler, inceleme gerçekleştirdi.

Yapılan incelemede toprağa gömülü teneke içerisindeki 7 kavanoza saklanmış esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

