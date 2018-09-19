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Toprağa gömülen uyuşturucu "Ceviz"in hassas burnundan kaçmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 12:29 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tenekeyle toprağa gömülü haldeki uyuşturucu, narkotik dedektör köpeği "Ceviz"in tepki vermesiyle ele geçirildi - Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, il ve ilçe jandarma ekipleri, ilçede bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, yaptıkları incelemede ilçeye bağlı Yenidoğanlar köyünde ikamet eden V.G'nin, uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Söz konusu şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda uyuşturucu madde bulamadı.

Operasyona katılan narkotik dedektör köpeği "Ceviz"in evin odunluğunun bulunduğu bölgeye tepki vermesi üzerine ekipler, inceleme gerçekleştirdi.

Yapılan incelemede toprağa gömülü teneke içerisindeki 7 kavanoza saklanmış esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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Alaplı Zonguldak

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