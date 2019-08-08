HABER

Toprağa gömülü 313 bin uyuşturucu hap bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 14:34 | Son Güncelleme

HATAY'da bir çiftliğe düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 313 bin 740 uyuşturucu hap ile 37 bin 500 sahte ABD doları ele geçirildi, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Toprağa gömülü 313 bin uyuşturucu hap bulundu

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da bir çiftliğe düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 313 bin 740 uyuşturucu hap ile 37 bin 500 sahte ABD doları ele geçirildi, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Antakya ilçesi Alaaddin Mahallesi'ndeki bir çiftliğe operasyon düzenledi. Çiftlikte, eğitimli narkotik köpekleri ile yapılan aramalarda, toprağa gömülü bir bidon içerisinden çıkarılan çuvalda 313 bin 740 uyuşturucu captagon hap, 100’lük banknotlar halinde 37 bin 500 sahte ABD doları, 50 gram takoz esrar, tabanca ile buna ait 2 şarjör ve fişekler ele geçirildi. Olayla ilgili 3 Suriyeli gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Toprağa gömülü 313 bin uyuşturucu hap bulunduToprağa gömülü 313 bin uyuşturucu hap bulunduToprağa gömülü 313 bin uyuşturucu hap bulunduToprağa gömülü 313 bin uyuşturucu hap bulundu

PARTNER Türkiye fiyatı iPhone'u geçti! İşte son dönemin en gözde akıllı telefonu Türkiye fiyatı iPhone'u geçti! İşte son dönemin en gözde akıllı telefonu
TSK'ya 3 yeni Modüler Üs BölgesiTSK'ya 3 yeni Modüler Üs Bölgesi
Van'da tarihi eser operasyonuVan'da tarihi eser operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Falcao'dan Galatasaray mesajı

Falcao'dan Galatasaray mesajı

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Eski sevgilisini başka bir erkekle görünce...

Eski sevgilisini başka bir erkekle görünce...

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da park yeri kavgasında iki grup birbirine girdi

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Erzurum'da fuhuş operasyonu! 'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Meteoroloji'den son hava tahmini uyarısı! (İstanbul'da havalar nasıl olacak?)

Sıcaklıklar artıyor

Ölümün böylesi! Otomobil şarküteriye daldı, iş yeri sahibi feci şekilde can verdi!

Ölümün böylesi! İş yerine dalan aracın altında can verdi!

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.