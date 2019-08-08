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Toprağa gömülü 313 bin uyuşturucu hap bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 15:27 | Son Güncelleme

HATAY'da bir çiftliğe düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 313 bin 740 uyuşturucu hap ile 37 bin 500 sahte ABD doları ele geçirildi, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da bir çiftliğe düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 313 bin 740 uyuşturucu hap ile 37 bin 500 sahte ABD doları ele geçirildi, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Antakya ilçesi Alaaddin Mahallesi'ndeki bir çiftliğe operasyon düzenledi. Çiftlikte, eğitimli narkotik köpekleri ile yapılan aramalarda, toprağa gömülü bir bidon içerisinden çıkarılan çuvalda 313 bin 740 uyuşturucu captagon hap, 100’lük banknotlar halinde 37 bin 500 sahte ABD doları, 50 gram takoz esrar, tabanca ile buna ait 2 şarjör ve fişekler ele geçirildi. Olayla ilgili 3 Suriyeli gözaltına alındı.

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