HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Toprağa gömülü cesedi bulunan Duygu Çelikten gözyaşları içinde toprağa verildi

Toprağa gömülü cesedi bulunan Duygu Çelikten gözyaşları içinde toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 13:56 | Son Güncelleme

Antalya’da 13 gündür kayıp olarak aranırken ormanlık alanda gömülü halde cesedi bulunan 2 çocuk annesi 30 yaşındaki Duygu Çelikten’in cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Antalya’da 13 gündür kayıp olarak aranırken ormanlık alanda gömülü halde cesedi bulunan 2 çocuk annesi 30 yaşındaki Duygu Çelikten’in cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. ’Ben böyle bir şeyi kabul etmem’ diyerek feryat eden acılı anne, yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.
Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, fatura yatırmak üzere 13 gün önce evden ayrıldı. Doğu Garajı bölgesine fatura yatırmak için gelen Çelikten’i, komşusu V.Ü., annesinin hastanede olduğunu söyleyerek otomobiline aldı. İkiliden bir daha haber alınamadı. Telefonlarına ulaşılamayan Duygu Çelikten için ailesi polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cumartesi günü Çelikten’in cesedini, Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yaklaşık 40 santimetre derinliğinde toprağa gömülü halde buldu. Üzeri taşlarla kapatılan cesedin üzerinde bıçak darbeleri olduğu ve bedenin çürümeye başladığı belirlendi.
Cesedin olduğu bölgeye stabilize yoldan ulaşılırken, şüpheli ya da şüphelilerin cesedi, yaklaşık 300 metre ormanın içinde taşıdıkları öğrenildi. Polis, zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışmalarına devam ederken, kadını aracına alan V.Ü.’yü de arama çalışmalarına devam ediliyor.
Çelikten’in cenazesi bugün Kurşunlu Mezarlığı’nda defnedildi. Cenazeye katılan acılı anne Leyla Çelikten ve kardeşi Anıl Çelikten ayakta durmakta zorlandı. ’Ben böyle bir şeyi kabul etmem’ diyerek feryat eden Leyla Çelikten, yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Adaletin yerini bulacağını belirten anne Çelikten, “Katil zanlısı yakalanana kadar dik duracağım” dedi.
Öte yandan, genç kadının cesedinin gömüldüğü ormanlık alan havadan drone ile görüntülendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Maske tartışması kanlı bitti! Şoför yolcuyu bıçakladıMaske tartışması kanlı bitti! Şoför yolcuyu bıçakladı
En pahalı Türk tablosu Kur’an Okuyan Kız’ın hikayesi! En pahalı Türk tablosu Kur’an Okuyan Kız’ın hikayesi!
1/
En Çok Okunan Haberler
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
EBA'ya giriş sıkıntısıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama
EBA'ya giriş sıkıntısıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Ankara'da sağlıkçılara saldırı! Valilik inceleme başlattı
Ankara'da sağlıkçılara saldırı! Valilik inceleme başlattı
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
1,5 ay arayla ikinci kez koronavirüs testi pozitif çıktı
1,5 ay arayla ikinci kez koronavirüs testi pozitif çıktı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Diğer Haberler
Yamaç paraşütü yaparken Fatiha okudu, sosyal medyada olay oldu
Yamaç paraşütü yaparken Fatiha okudu, sosyal medyada olay oldu
Oruç Reis limandan ayrıldı, görev bekliyor
Ve limandan ayrıldı! Görev bekliyor
'Selam Tevhid kumpası' davasında istenen cezalar belli oldu
'Selam Tevhid kumpası' davasında istenen cezalar belli oldu
Duygu Çelikten toprağa verildi, cenazede acılı annenin feryadı yürekleri dağladı
Duygu Çelikten toprağa verildi
Tazmanya adası açıklarında korkunç görüntü: 90 ölü kılavuz balina bulundu
Korkunç görüntü! 90 tanesi ölü bulundu
Dünyanın en tehlikeli yollarından olan Soğanlı geçidi ulaşıma kapandı
Dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak gösteriliyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.