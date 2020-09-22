Toprağa gömülü cesedi bulunan Duygu Çelikten gözyaşları içinde toprağa verildi

Antalya’da 13 gündür kayıp olarak aranırken ormanlık alanda gömülü halde cesedi bulunan 2 çocuk annesi 30 yaşındaki Duygu Çelikten’in cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. ’Ben böyle bir şeyi kabul etmem’ diyerek feryat eden acılı anne, yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, fatura yatırmak üzere 13 gün önce evden ayrıldı. Doğu Garajı bölgesine fatura yatırmak için gelen Çelikten’i, komşusu V.Ü., annesinin hastanede olduğunu söyleyerek otomobiline aldı. İkiliden bir daha haber alınamadı. Telefonlarına ulaşılamayan Duygu Çelikten için ailesi polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cumartesi günü Çelikten’in cesedini, Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yaklaşık 40 santimetre derinliğinde toprağa gömülü halde buldu. Üzeri taşlarla kapatılan cesedin üzerinde bıçak darbeleri olduğu ve bedenin çürümeye başladığı belirlendi.

Cesedin olduğu bölgeye stabilize yoldan ulaşılırken, şüpheli ya da şüphelilerin cesedi, yaklaşık 300 metre ormanın içinde taşıdıkları öğrenildi. Polis, zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışmalarına devam ederken, kadını aracına alan V.Ü.’yü de arama çalışmalarına devam ediliyor.

Çelikten’in cenazesi bugün Kurşunlu Mezarlığı’nda defnedildi. Cenazeye katılan acılı anne Leyla Çelikten ve kardeşi Anıl Çelikten ayakta durmakta zorlandı. ’Ben böyle bir şeyi kabul etmem’ diyerek feryat eden Leyla Çelikten, yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Adaletin yerini bulacağını belirten anne Çelikten, “Katil zanlısı yakalanana kadar dik duracağım” dedi.

Öte yandan, genç kadının cesedinin gömüldüğü ormanlık alan havadan drone ile görüntülendi.

