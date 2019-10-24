HABER

Toprağa gömülü cesedi bulunan kişinin kimliği tespit edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 08:29 | Son Güncelleme

KONYA'nın Karapınar ilçesinde, cesedi toprağa gömülü bulunan kişinin, bir kısmı çürüyen sağ el parmaklarına dolgu yapılarak alınan parmak izi taraması sonucu Afganistan uyruklu Davud Mullahim (41) olduğu tespit edildi.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Karapınar ilçesinde, cesedi toprağa gömülü bulunan kişinin, bir kısmı çürüyen sağ el parmaklarına dolgu yapılarak alınan parmak izi taraması sonucu Afganistan uyruklu Davud Mullahim (41) olduğu tespit edildi. Göğüs bölgesine aldığı iki kesici alet darbesi sonucu öldüğü saptanan Mullahim'in, iç çamaşırları ile gömüldüğü, kıyafetlerinin de poşetle yanına bırakıldığı öğrenildi.
Olay, 12 Ekim'de ilçeye bağlı Nasuhpınar mevkisinde bulunan göl tabanında meydana geldi. Bir kısmı dışarıda kalmış, toprağa gömülü erkek cesedini görenler, emniyet güçlerine haber verdi. Yapılan incelemede cesedin, büyük kısmının içürüdüğü tespit edildi. Ceset, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleride çalışma başlattı. Otopsi işlemleri için Konya Adli Tıp Kurumu'na getirilen ve büyük kısmı çürüyen cesetin sağ el iki parmağına parmak izi alınabilmesi için özel dolgu işlemi uygulandı. Yapılan dolgu işlemi sonucu cesetten alınan parmak izleri sistemde karşılaştırıldı. Parmak izi taraması sonucu cesedi bulunan kişinin, 1 yıl önce ülkeye giriş yapan Afganistan uyruklu Davud Mullahim olduğu tespit edildi.
İÇ ÇAMAŞIRLARI İLE GÖMÜLMÜŞ
Göğüs bölgesine aldığıı iki kesici alet darbesi sonucu öldürüldüğü saptanan Mullahim'in, 3- 6 ay arasındaki bir tarihte öldürülüp, gömüldüğü tahmin ediliyor. Karapınar ilçesinde çobanlık yaparak geçimini sağladığı belirlenen Mullahim'in iç çamaşırları ile gömüldüğü, diğer kıyafetlerinin de bir poşet içerisinde yanına konulduğu öğrenildi. Cesetin bir kısmının ise kurumuş göl tabanına gelen yabani hayvanlar tarafından da yenmeye başlandığı belirtildi.
Polis, olayı gerçekleştiren şüpheli kişi yada kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

PARTNERHangisi diğerlerinden farklı?Hangisi diğerlerinden farklı?
Telefon dolandırıcısı yakalanıp, tutuklandıTelefon dolandırıcısı yakalanıp, tutuklandı
İki kardeş, silahlı saldırıda yaralandıİki kardeş, silahlı saldırıda yaralandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Türkiye hakkındaki çirkin iddiayla ilgili dikkat çeken açıklama!

Türkiye hakkındaki çirkin iddiayla ilgili dikkat çeken açıklama!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Resulayn, terörden tamamen temizlendi

Tamamen temizlendi!

4 arkadaşını yakarak öldüren zanlı hakkında istenen ceza belli oldu

Arkadaşlarını yakarak öldürmüştü! Flaş gelişme

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Oğlunun bıçakladığı baba, 'sonuçta evlattır' dedi, şikayetçi olmadı

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Ankara'da korkunç olay! Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.