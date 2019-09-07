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Toprağa gömülü halde 69 kilo 950 gram esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 09:53 | Son Güncelleme

Adana’da bir evin bahçesinde fıstık bidonlarının içinde toprağa gömülü halde 69 kilo 950 gram esrar ele geçirilirken, 3 zanlı gözaltına alındı.Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar Mahallesi’nde bir evde esrar olduğu ihbarını aldı.

Adana’da bir evin bahçesinde fıstık bidonlarının içinde toprağa gömülü halde 69 kilo 950 gram esrar ele geçirilirken, 3 zanlı gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar Mahallesi’nde bir evde esrar olduğu ihbarını aldı. Polis, ihbar üzerine eve baskın düzenledi. Baskında evde esrar bulunamazken narkotik detektör köpeği Atak, evin bahçesinde bir bölüme tepki verdi. Ekipler, Atak’ın tepki verdiği yeri kazdığında iki fıstık bidonu içinde 69 kilo 950 gram esrar ele geçirdi. Polis esrara el koyup emniyete getirirken evde bulunan Ramazan Y. (35), Bedri Y. (27) ve Ömer Y. (28) isimli şahısları gözaltına aldı.
Zanlılar, sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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