Toprağa gömülü kavanozlardan esrar çıktı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, narkotik köpeği 'Ceviz'in de kullanıldığı operasyonda, toprağa gömülü 7 kavanozda esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl ve Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenidoğanlar köyünde yaşayan V.G.'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Savcılıktan alınan arama kararıyla V.G.'nin evinde yapılan aramada uyuşturucu maddeye rastlamadı. Aramada kullanılan narkotik köpeği 'Ceviz'in evin bahçesinde toprağı kazmaya çalıştığı görüldü. Yapılan çalışmada, toprağa gömülü, esrar dolu 7 kavanoz ele geçirildi. Gözaltına alınan V.G., İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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