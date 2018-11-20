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Toprağa gömülü uyuşturucuya 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 14:08 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, toprağa bonzai gömdükleri belirlenerek gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Toprağa gömülü uyuşturucuya 3 tutuklama

ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, toprağa bonzai gömdükleri belirlenerek gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma yürüten Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mahmut El Ensari Türbesi yakınlarındaki araziye uyuşturucu gömüldüğü bilgisine ulaştı. Bölgeye giden ekiplerin yaptığı araştırmada toprağa gömülü 850 gram bonzai bulundu. Polisler, el koydukları uyuşturucunun sahibi olduğunu belirlediği A.B., S.K. ve A.D.'yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada da ayrıca 140 gram bonzai bulundu. Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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