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Toprağı kazarak oyun oynayan çocuklar, bebek cesedi buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2018 18:04 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde yol kenarındaki arazide oyun oynayan çocuklar, toprağı kazarken bebek cesedi buldu.

Toprağı kazarak oyun oynayan çocuklar, bebek cesedi buldu

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde yol kenarındaki arazide oyun oynayan çocuklar, toprağı kazarken bebek cesedi buldu. Cesedin yaklaşık 1 ay önce gömüldüğünü belirleyen polis, bebek bezinde yazan hastane isminden yola çıkarak tespit ettiği Suriyeli anneyi gözaltına aldı.
Olay, Osmangazi Mahallesi Erol Sokak'ta meydana geldi. Boş arazide oyun oynayan çocuklar, toprağı kazarken naylon poşete sarılı bebek cesedi buldu. Çocuklar durumu ailelerine bildirdi. Ailelerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede, poşete sarılı cesedin yaklaşık 1 aylık bebeğe ait olduğunu tespit etti. Çürümüş cesedin üzerindeki bebek bezinde yazan hastane isminden yola çıkan polis, bebeği gömen kişinin, aynı mahallede oturan Suriyeli bir kadın olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan şüpheli, doğum yaptıktan 1 ay sonra bebeği gömdüğünü itiraf etti. Adı öğrenilemeyen şüpheli emniyete götürülürken, bebek cesedi de Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Toprağı kazarak oyun oynayan çocuklar, bebek cesedi buldu

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