Toprağın altında kalan köpeği zabıta kurtardı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde zabıta ekiplerinin kaçak döküm sırasında toprak altında kalan köpeği kurtarma anları, saniye saniye kaydedildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Çorlu'da kaçak döküm yapıldığı ihbarı üzerine belirlenen adrese gitti. Ekipler alanda döküm yapan kamyona müdahale ettikleri sırada toprağın altında kalan köpeği fark etti. Zabıta personeli Murat Aras toprağın altında kalan köpeği kurtarmak için hemen müdahale etti. Aras elleri ile toprağı eşerek köpeği toprağın altından kurtardı. O anlar ise zabıta kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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