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Toprağın altından öyle bir şey çıktı ki yürekler ağza geldi!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 20.08.2018 10:30 | Son Güncelleme

İngiltere'de bir süredir devam eden inşaatta işçiler tarafından 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu.

250 kilometrelik devasa bomba, yürekleri ağza getirdi.

İnşaat işçisi bomba buldu!

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İkinci Dünya Savaşı sırasında patlamamış bomba, Güney Londra'daki Bermondsey'de Southwark'ın inşaat işçileri tarafından sahada bulundu.
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2. Dünya Savaş'ı sırasında Alman Hava Kuvvetleri tarafından bırakılan 250 kilometrelik devasa bomba, Tower Bridge yakınındaki Thames Nehri'nin güneyindeki şantiyede 23 nolu işçi tarafından bulundu.
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Etrafındaki yaklaşık 1.200 konut geçici olarak boşaltıldı.
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Ordunun bomba imha ekipleri olay yerine geldi ve bombayı etkisiz hale getirdiler.
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Tahliye sonrası bölge sakinlerinin, ertesi gün evlerine girmesine izin verildi.
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Anahtar Kelimeler:
inşaat işçi bomba

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