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'Toprağın Sultanları', kadınlara toprağı sevdiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 10:32 | Son Güncelleme

KARS'ın Selim ilçesinde 2 yıl önce Ayşen Arda'nın girişimleriyle kurulan Sınırlı Sorumlu Toprağın Sultanları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, ilçe merkezi ve 5 köyde kadınların umudu oldu.

'Toprağın Sultanları', kadınlara toprağı sevdiriyor

Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)-KARS'ın Selim ilçesinde 2 yıl önce Ayşen Arda'nın girişimleriyle kurulan Sınırlı Sorumlu Toprağın Sultanları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, ilçe merkezi ve 5 köyde kadınların umudu oldu. Kadına toprağı, ahırı, hayvanı ve tandırı sevdirerek, göçü önlemek için yola çıkan kooperatif aynı zamanda kadının aile bütçesine de katkı sağlamasını hedefliyor.
Yardımcıları Başak Koç, Ayşe Karabey ve 30 kadın üyesiyle gecesini gündüzüne katarak kadını köyde tutup göçü önlemek ve tarımda kalkınmayla aile bütçelerine katkı sağlamaları için çalışan Başkan Ayşen Arda, projenin meyvelerini almaya başlamanın sevincini yaşıyor. Merkez ve 6 köyde başlatılan, ikinci hedefte 10 köyü içine alacak olan ve daha sonra da Selim ilçesinin tüm köylerini kapsayacak şekilde çalışmalarını hızlandıran Toprağın Sultanları, diğer köylerden de kurslara katılan kadınları kabul ederek alanı genişletiyor.
Sınırlı Sorumlu Toprağın Sultanları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurulduktan sonra KOSGEB'in Girişimci Semineriyle işe başladı. Tüm kadın üyelerin katılım gösterdiği seminerin ardından Tarım Bakanlığı'nın Tarımda Genç Bayan Çiftçiler semineri, arcılık kursu ve kırsal turizm kurslarına da katılım sağladı. HABİTAT'ın verdiği Finansal Okur Yazar Kursu, Boğaziçi Üniversitesi'nin Kişisel Gelişim İletişim Kursu sonunda da 'Gücüne güç katan kadınlar' yazılı sertifikalar verildi. 8 Mart 2017'de Milli Tarım Projesi'yle Ankara'ya giden Selimli Toprağın Sultanları, 20 Şubat 2018'de de Cumhurbaşkanlığı'nın 'Çiftçiler Buluşuyor' programına katılmak için Ankara'ya gitti. Bakü-Tiflis- Kars (BTC) boru hattı projesiyle programları halen devam eden Toprağın Sultanları, Genç Çiftçi projelerine de katılıyorlar. TANAP'tan bir üyeye kaz projesi de çıkaran Toprağın Sultanları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin web sitesi hazırlığı sürerken İsim tescili ve patenti de alındı. Toprağın Sultanları Tarım Bakanlığı'ndan satış belgesinin alınmasıyla e- ticaretten de satış yapacaklar. Böylece kendi ürettikleri süt ve bakıp besledikleri hayvanlarla imalatlara başlayacaklar. Sucuk, kavurma, bal imalatları da yapılacağı gibi çeçil peyniri, tandır ekmeği, kaz ve diğer yerel ürünleri de satışa sunabilecekler.
'AMACIMIZ GENÇ KIZLARIMIZA KÖYÜ SEVDİRMEK'
Sınırlı Sorumlu Toprağın Sultanları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ayşen Arda, ana misyonlarının, kadınların kırsalda güçlendirilmesi, kırsaldan göçü engellemek, genç bayanları kırsalda tutmak, ahırı, hayvanını ve köyünü sevdirmek, köyde üretip, köyde kazanmak olduğunu söyledi. Toprağın Sultanları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin vizyonu ise iyi, adil ve temiz üretim olduğunu ifade eden Arda, "Köyden şehirlere göçün en büyük nedeni kadının doğup, büyüdüğü köyde kalmak istememesi. Öyle ki köye kimse gelin gelmek istemiyor. Evlenemeyen gençler bu yüzden şehir merkezlerine göç ediyor. Amacımız genç kızlarımıza köyü sevdirmek ve burada para kazandırmak. Bunun için projeler hazırlayıp üretim yapıyoruz. Kadınların ayakları üzerinde durmak ve aile bütçesine katkı sunmak. Yapılan başarılı projeler ve elde edilen sonuçlar bölgedeki diğer kadınları da bir bir bu alana dahil ediyor. Daha iyi nesillerin yetişmesi için üreten ve çalışan kadınlar, kendi köylerinde kalıp, çalışıp kazanarak yatırımlarını da tekrar kendi köylerinde yapacak" diye konuştu.

FOTOĞRAF

'Toprağın Sultanları', kadınlara toprağı sevdiriyor'Toprağın Sultanları', kadınlara toprağı sevdiriyor'Toprağın Sultanları', kadınlara toprağı sevdiriyor'Toprağın Sultanları', kadınlara toprağı sevdiriyor

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