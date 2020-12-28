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Toprak altında kalan işçi böyle kurtarıldı

28.12.2020 17:30 | Son Güncelleme:
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Kütahya’da kanalizasyon çalışmaları sırasında toprak altında kalan işçi, ekipler tarafından kurtarıldı.Olay, Kütahya-Eskişehir karayolu İnköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Kütahya’da kanalizasyon çalışmaları sırasında toprak altında kalan işçi, ekipler tarafından kurtarıldı.
Olay, Kütahya-Eskişehir karayolu İnköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Yunus Teker isimli işçi, fabrikanın kanalizasyon çalışması için açılan yaklaşık 8 metre derinliğindeki çukura girdi. Teker, bu sırada meydana gelen göçükte göğüs kısmına kadar toprak altında kaldı. Teker’in mesai arkadaşları, itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Teker, ekiplerin 30 dakikalık çalışmaları sonucu toprak altından yaralı olarak çıkartıldı.
Arkadaşları, Yunus Teker’in kurtarılma çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. Tekir’in mesai arkadaşları, "Kanalizasyon çalışmaları sırasında bir anda göçük meydana geldi. Bu sırada Yunus Teker arkadaşımız toprak altında kaldı. Çok şükür arkadaşımız kurtarıldı. Kurtarma ekiplerine teşekkür ederiz. Arkadaşımızın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik, bu bize teselli oldu" dedi.
Teker, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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