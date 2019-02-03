Toprak altında kalan işçi kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de altyapı çalışmaları sırasında toprak altında kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Eski Edirne Asfaltı'ndaki Mescid-i Selam Tramvay Durağı yakınındaki altyapı çalışmasında, bir iş makinesinin kazısı sırasında çökme meydana geldi.
Çöken toprağın altında kalan işçilerden Özdemir Eren, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Eren, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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