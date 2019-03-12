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Toprak Büyükşehir’le bereketleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 11:49 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İznik’te yaptırılan Aydınlar Sulama göleti hizmete açıldı.

Toprak Büyükşehir’le bereketleniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İznik’te yaptırılan Aydınlar Sulama göleti hizmete açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gölet için 2 milyon 342 bin ve sulama tesisi için 830 bin TL harcandığını belirterek, bu yatırımla bin 100 dekar alanın sulu tarıma açıldığını söyledi.
Kırsal kalkınmanın sağlanması için yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, zirai potansiyelinin yüksek olduğu bölgelere BUSKİ marifetiyle sulama göletleri kazandırıyor. Büyükşehir Belediyesi, İznik ilçesinde yapımı tamamlanan Aydınlar göletini de hizmete açtı. Bölge halkının ilgi gösterdiği açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ile AK Parti ve MHP üyeleri de katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, açılış töreninde yaptığı konuşmada dört medeniyete ev sahipliği yapmasıyla nedeniyle tarihi bir hazine olan İznik’in aynı zamanda önemli bir tarım şehri olduğunu hatırlattı. Yeni yapacakları tanıtım ve lansmanlarla İznik’in turizm cenneti olması için çalışacaklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Amacımız, tarih boyunca koruduğumuz cazibe merkezi olma özelliğimizi yeniden canlandırmak. Bununla beraber İznik’i tarım alanında önemli bir merkez üssü yapmak istiyoruz. Zeytin başta olmak üzere her türlü meyve ve sebzede İznik’in önemli bir potansiyeli var. Özellikle İznik gölünün bu manada genişletilmesi, tanıtılması ve farklı faaliyetlerde kullanılmasını arzu ediyoruz” dedi.
Alt yapıya büyük yatırım
Tarımda kalite ve çeşitliliğin artırılması için alt yapıya büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Aktaş, “2002 yılından bu yana BUSKİ Bursa genelinde 4 milyar 152 milyon TL’lik içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hatları, arıtma tesisleri, hidroelektrik santraller, göletler, sulama sistemleri ve dere temizliği gibi imalatlar yaptı. Büyükşehir Belediyesi 6 adet gölet, 37 adet sulama tesisi ve 23 adet havuz projesini hayata geçirdi. Açılışını gerçekleştirdiğimiz membranlı sulama göletinin hacmi 166 bin metreküp. 1108 dekar alan sulamaya açıldı. Gölet için 2 milyon 342 bin, sulama tesisi için 830 bin TL harcadık. Şu anda, Gemlik, İnegöl, İznik, Keles, Kestel, Mustafakemalpaşa, Nilüfer ve Orhaneli ilçelerimizde 8 adet gölet yapımı devam ediyor. 6 adet göletin de yapımı ihâle edildi. İznik ilçemize kazandırdığımız gölet ve sulama sisteminin, bölgeye hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.
Bursa Milletvekili Efkan Ala da toprağın suyla buluşmasıyla birlikte bölgedeki tarım potansiyelinin daha da artacağını belirterek, sulama göleti ve tesisin hayırlı olmasını diledi.
İznik Belediye Başkanı Osman Sargın da başta sulama göleti olmak üzere, bölgeye yapılan tüm yatırımlar nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.
Açılış töreninin ardından Başkan Aktaş, vatandaşlara kendi elleriyle pilav ikram etti.

Toprak Büyükşehir’le bereketleniyor

Toprak Büyükşehir’le bereketleniyor

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