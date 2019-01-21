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Toprak damlı evde yaşayanların "loğ" mesaisi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 12:12 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, yaklaşık bir aydır aralıklarla etkili olan kar, yöresel mimariyle inşa edilen toprak evlerde yaşayan ailelerin hayatını olumsuz etkiliyor - Bölge halkı "Loğ" adı verilen taş silindiri, karı temizlenen toprak damlar ile yolları sıkıştırmak için kullanıyor - Hıdır Akansel: - "Evin damındaki karı temizledikten sonra bu sefer su birikiyor. Toprak suyu emdikçe evlere su sızıntısı oluyor. Ben de bu sızıntıları engellemek için loğ çekiyorum ve su evime girmiyor"

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yöresel mimariyle inşa edilen evlerde yaşayan aileler, "Loğ" adı verilen taş silindirlerle toprak damları ile yolları sıkıştırıyor.

Kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı Ovacık ilçesindeki Pulur ile Kandolar mahallelerindeki toprak yapılı evlerde yaşayan vatandaşlar, karın etkili olduğu günlerde zor zamanlar geçiriyor.

Toprak damın çökmesini önlemek amacıyla sürekli kar temizliği yapan vatandaşlar, evlerine su sızmaması için de yörede "loğ" olarak bilinen ve toprağı sıkıştırmaya yarayan taş silindirleri kullanıyor.

Ağırlığı yaklaşık 30 kilogramı bulan taş silindirleri toprak dam üzerinde hareket ettiren vatandaşlar, böylece toprağın sıkışmasını sağlıyor ve suyun evin içine girmesini önlüyor.

Mahallesi sakinlerinden Hıdır Akansel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede altı ay kış mevsiminin etkili olduğunu söyledi.

Bu yıl kar kalınlığının 3 metreye kadar ulaştığını belirten Akansel, "Rüzgar oluyor, yollar kapanıyor. Ulaşımda aksamlar yaşanıyor. Köy yolları tamamen kapalı. İnsan evden dışarı bile çıkmaya zorlanıyor. Bizim evlerimiz de toprak yapılı. İlçedeki diğer evler gibi çatılı değil. Mecburen kar yağdıktan sonra küreklerle damı temizlemek zorundayız." dedi.

Kar yağışının zorlukları beraberinde getirdiğini ifade eden Akansel, şöyle konuştu:

"Evin damındaki karı temizledikten sonra bu sefer su birikiyor. Toprak suyu emdikçe evlere su sızıntısı oluyor. Ben de bu sızıntıları engellemek için loğ çekiyorum ve su damlaları eve girmiyor. Yoksa eve su sızarsa bütün her taraf kötü oluyor. Evimiz ağaç ve topraktan yapıldığı için bu yönde çok zorluk çekiyoruz."

Pulur Mahallesi sakini Nihat Güçlü de "loğ" adını verdikleri taş silindirin eskiden beri karlı ya da yağmurlu havalarda kullanıldığını söyledi.

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