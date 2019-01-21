Bu yıl kar kalınlığının 3 metreye kadar ulaştığını belirten Akansel, "Rüzgar oluyor, yollar kapanıyor. Ulaşımda aksamlar yaşanıyor. Köy yolları tamamen kapalı. İnsan evden dışarı bile çıkmaya zorlanıyor. Bizim evlerimiz de toprak yapılı. İlçedeki diğer evler gibi çatılı değil. Mecburen kar yağdıktan sonra küreklerle damı temizlemek zorundayız." dedi.

Mahallesi sakinlerinden Hıdır Akansel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede altı ay kış mevsiminin etkili olduğunu söyledi.

Toprak damın çökmesini önlemek amacıyla sürekli kar temizliği yapan vatandaşlar, evlerine su sızmaması için de yörede "loğ" olarak bilinen ve toprağı sıkıştırmaya yarayan taş silindirleri kullanıyor.

Kar yağışının zorlukları beraberinde getirdiğini ifade eden Akansel, şöyle konuştu:

"Evin damındaki karı temizledikten sonra bu sefer su birikiyor. Toprak suyu emdikçe evlere su sızıntısı oluyor. Ben de bu sızıntıları engellemek için loğ çekiyorum ve su damlaları eve girmiyor. Yoksa eve su sızarsa bütün her taraf kötü oluyor. Evimiz ağaç ve topraktan yapıldığı için bu yönde çok zorluk çekiyoruz."

Pulur Mahallesi sakini Nihat Güçlü de "loğ" adını verdikleri taş silindirin eskiden beri karlı ya da yağmurlu havalarda kullanıldığını söyledi.

