HABER
  4. 'Toprak Dede' son yolculuğuna uğurlandı 

'Toprak Dede' son yolculuğuna uğurlandı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 15:17 | Son Güncelleme

97 yaşında hayatını kaybeden 'Toprak Dede' diye bilinen TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Semih ÇALIŞKAN - Buğra BENLİOĞLU - İbrahim MAŞE - İSTANBUL, (DHA)- 97 yaşında hayatını kaybeden 'Toprak Dede' diye bilinen TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Sabah saatlerinde Cemal Reşit Rey'de düzenlenen törenin ardından Karaca'nın Türk bayrağına sarılı tabutu Fatih Camii'ne getirildi. Cenaze törenine eski bakanlardan Ali Babacan, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karaca ailesi, TEMA Vakfı üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TORUNU TABUTUN BAŞINDAN AYRILMADI
Hayrettin Karaca'nın torunu Oktay Karaca cenaze namazı öncesinde tabutun başından bir an olsun ayrılmadı. Kurulan taziye çadırında Karaca ailesi taziyeleri kabul etti.

"DEDEM ÇOK HAYAT DOLU BİR İNSANDI"
'Toprak Dede' Hayrettin Karaca'nın torunu Yeşne Karaca İren, "Dedem çok hayat dolu bir insandı. Hep hayat ve yaşam için çok mücadele verdi. O artık hepimizin dedesi, toprak dede. 'Toprağını hor gören yarınını zor görür' derdi. Artık onun izinden geleceğimize sahip çıkacağız. Hayat için, yaşamak için hep mücadele etti. Hepimizin dedesi. Sizlerin de başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

"ASLINDA BÜTÜN CANLILAR DEDESİNİ YİTİRDİ"
TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, hayata gözlerini yuman Hayrettin Karaca'yı anlattı. Ataç, "Hayrettin Bey çok özel bir kişiydi. Hayrettin Bey sağlıklı olduğu dönemde ülkenin her tarafına dokunmuş bir insandır. Onun için ülkede çok büyük bir hüzün var. Hayrettin Bey sadece insanların değil canlıların haklarını savunduğu için aslında bütün canlılar babasını ya da dedesini yitirdi. Çok büyük hizmetleri geçmiştir ülkeye. Daha dünya yeni yeni bir takım gerçekleri konuşmaya başlarken, 90'lı yıllarda Nihat Bey ile birlikte toprağın, ağacın, suyun, havanın önemini konuşmuşlardır. Bütün söyledikleri şimdi her gün adım adım önümüze geliyor" ifadelerini kullandı.

YOL ARKADAŞI NİHAT GÖKYİĞİT DE TÖRENDEYDİ
Hayrettin Karaca'nın 11 Eylül 1992 yılında TEMA Vakfı'nı birlikte kurduğu yol arkadaşı 'Yaprak Dede' Nihat Gökyiğit cenaze töreninde tabutun yanı başındaydı. Tekerlekli sandalye ile törene getirilen Gökyiğit, diğer katılımcıların yardımıyla ayağa kalkarak cenaze namazı kıldı. Türkiye'nin 'toprak dede' olarak tanıdığı Hayrettin Karaca kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Direksiyon başında uyuya kalınca...Korkunç! Direksiyon başında uyuya kalınca...Korkunç!
Aynı evde yaşadığı eski eşini öldüren koca adliyedeAynı evde yaşadığı eski eşini öldüren koca adliyede
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli adliyedeBursa'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Bakan Koca'dan 'gizemli virüs' açıklaması!

Bakan Koca'dan 'gizemli virüs' açıklaması!

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Göğüs dekoltesi ve süper minisi olay oldu

Göğüs dekoltesi ve süper minisi olay oldu

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meral Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Suriye'ye askeri sevkiyat

Suriye'ye askeri sevkiyat

İBB önünde 'Selahattin Demirtaş' protestosu

İBB önünde 'Selahattin Demirtaş' protestosu

Hayrettin Karaca son yolculuğuna uğurlandı

'Toprak Dede' son yolculuğuna uğurlandı

YSK'da yeni üyeler belli oldu

YSK'da yeni üyeler belli oldu

İşte Düzce'deki devlet hastanesinin maskotu Acil

'Acil' hastanenin maskotu oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.