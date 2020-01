Toprak Dede’ye veda

Hayatını kaybeden ’Toprak Dede’ lakaplı TEMA Vakfı Kurucusu ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca için ilk tören Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlendi. Törende TEMA vakfı gönüllüleri ve dostları Karaca’yı yalnız bırakmadı.

97 yaşında hayatını kaybeden TEMA Vakfı Kurucusu ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca için ilk tören Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlendi. Törende ’Toprak Dede’ olarak tanınan Karaca’nın hayatından kesitlerin yer aldığı video gösterimi yapıldı.

“Hayatta her şeye tutkuyla yaklaşıyordu”

Törende konuşan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “Hayrettin Bey çok tutkuluydu. Hayatta her şeye tutkuyla yaklaşıyordu. Çok iyi bir Atatürkçü’ydü. Tüm Atatürk ilke ve inkılaplarının peşindeydi herkese anlatmaya çalışırdı. Sürekli okurdu. Çok ciddi bir vatanseverdi. Ülkenin her yerinde Anadolu’yu Trakya’yı kültürünü, dilini hepsini çok severdi. Çocuklar, gençler, kadınlar ve gönüllüleri çok severdi. Kadınlara çok inanırdı. Eminim o buralarda bir yerlerde“ dedi.