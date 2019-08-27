HABER

Toprak ev çöktü, faciadan dönüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 12:45 | Son Güncelleme

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde toprak evin çökmesi ile facianın eşiğinden dönüldü.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde toprak evin çökmesi ile facianın eşiğinden dönüldü. Evde kimsenin olmaması faciayı önlerken, çadırda kalan aile yardım bekliyor.
Olay, Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Köklü Mahallesi’nde önceki gün meydana geldi. Hiçbir geliri bulunmayan Urfale ve İsmail Kılınç çiftinin iki çocuklarıyla birlikte yaşadıkları, altı ahır olan iki katlı ev çöktü. Çökme sırasında evde kimsenin bulunmaması büyük bir facianın yaşanmasına engel oldu.
Kalp hastası Urfale Kılıç, komşularıyla birlikte çay içtikten sonra eve uyumak için çıkmak istediği sırada birden evin gürültüyle yıkıldığını söyledi. Evin yıkılmasının ardından komşuların yaptıkları yardımla ayakta kaldıklarını ifade eden aile, çadırda yatıp kalktıklarını ifade etti.
Evleri çöken yaşlı çift yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyor.

Toprak ev çöktü, faciadan dönüldü

Toprak ev çöktü, faciadan dönüldü

Toprak ev çöktü, faciadan dönüldü

Toprak ev çöktü, faciadan dönüldü

Toprak ev çöktü, faciadan dönüldü

Toprak ev çöktü, faciadan dönüldü

Toprak ev çöktü, faciadan dönüldü

Toprak ev çöktü, faciadan dönüldü

Toprak ev çöktü, faciadan dönüldü

Toprak ev çöktü, faciadan dönüldü

Toprak ev çöktü, faciadan dönüldü

Toprak ev çöktü, faciadan dönüldü

Toprak ev çöktü, faciadan dönüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

Lüks sitede 176 bin liralık şok

Lüks sitede 176 bin liralık şok

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

15 ilde dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

15 ilde dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.