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Toprak evin damının çökmesiyle yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 17:07 | Son Güncelleme

MARDİN'in Derik ilçesine Delil Uysak (45), taş silindirle toprak evinin damında çalışırken meydana gelen çökme sonucu düşüp yaralandı.

Toprak evin damının çökmesiyle yaralandı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),(DHA)- MARDİN'in Derik ilçesine Delil Uysak (45), taş silindirle toprak evinin damında çalışırken meydana gelen çökme sonucu düşüp yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Kale Mahallesi'nde meydana eldi. Dede Sokak'ta bulunan 2 katlı toprak evin sahibi Delil Uysak, aşırı yağışlar nedeniyle toprak damında taş silindirle çalışırken çökme meydana geldi. Taş silindirin ağırlığına dayanamayan tahta direklerin kırılmasıyla damdan düşen Uysak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptığı Uysak'ı ambulansla Derik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Uysak'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas ve İlçe Emniyet Müdürü Tarık Ziya Turan da olay yerinde inceleme yapıp, bilgi aldı. 5 kişilik Uysak ailesinin ikamet ettiği evde göçük sırasında Delil Uysak dışında kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
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Toprak evin damının çökmesiyle yaralandıToprak evin damının çökmesiyle yaralandıToprak evin damının çökmesiyle yaralandı

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