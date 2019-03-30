Toprak Günü’nde binlerce Filistinli işgal güçleriyle çatıştı: 2 yaralı

Batı Şeria’nın El Halil şehrinde Toprak Günü’nün 43. yıldönümünde Filistinli gençler ile İsrail işgal güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalar sonucu 2 Filistinli yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın birçok şehrinde Toprak Günü’nün 43. yıldönümünde Filistinliler gösteri yaptı. Gösteriye katılan Filistinli gençler Filistin’in kurtuluşuna kadar direnmeye devam edeceklerini söyledi. Batı Şeria’nın El Halil şehrinde Filistinli gençler ile İsrail işgal güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Gösterilere katılan Filistinli gençlerden 2’si İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı. İsrail askerleri gösterilerin üzerine göz yaşartıcı gaz bombası attı. Filistinli gençler ise İsrail askerlerine karşı taş ve şişeler fırlattı. Filistinli gençler önümüzdeki günlerde de işgalci İsrail askerlerine daha çok direnç göstereceklerini söyledi.

