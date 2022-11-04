Ekranların yeni dizisi Toprak ile Fidan hakkında araştırmalar hız kazandı. Dizide Toprak rolünü Osman Aydın, Fidan rolünü ise Hazal Adıyaman canlandırıyor. Dizide, kazayla birbirlerinden ayrılmak zorunda kalan Fidan ile Toprak'ın hikayesi işleniyor. Peki Toprak ile Fidan dizisinin konusu nedir? Toprak ile Fidan dizisinin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

TOPRAK İLE FİDAN KONUSU

Geçirdiği trafik kazası sonucunda beş sene komada kalan Toprak uyandığında hiçbir şey hatırlamaz. Annesi Keriman, Toprak'a nişanlısı olduğunu söylediği Aydan'la evlenmesi için baskı yapar. 5 sene önce eşi ve çocuğunu kaybeden Fidan üvey annesi ile beraber yaşar. Dizide, talihsiz bir kaza sonucu birbirinden ayrılmak zorunda kalan Toprak ile Fidan'ın hikayesi işlenir.

TOPRAK İLE FİDAN OYUNCU KADROSU

Osman Aydın

Hazal Adıyaman

Asuman Bora

Hilal Tüfekçi

Kağan Arpacı

Burcu Kırman

Gürol Güngör

