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Toprak ile Fidan dizisinin konusu nedir? Toprak ile Fidan dizisinin oyuncuları kimler?

04.11.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toprak ile Fidan dizisi Star TV ekranlarında yayınlanan yeni günlük dizidir. 31 Ekim'de ilk bölümüyle ekranlarda yerini aldı. Toprak ile Fidan dizisinin yönetmenliğini Eray Koçak ile Burcu Bayram Dursun üstleniyor. Dizinin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. Peki Toprak ile Fidan dizisinin konusu nedir? Toprak ile Fidan dizisinin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Toprak ile Fidan dizisinin konusu nedir? Toprak ile Fidan dizisinin oyuncuları kimler?

Ekranların yeni dizisi Toprak ile Fidan hakkında araştırmalar hız kazandı. Dizide Toprak rolünü Osman Aydın, Fidan rolünü ise Hazal Adıyaman canlandırıyor. Dizide, kazayla birbirlerinden ayrılmak zorunda kalan Fidan ile Toprak'ın hikayesi işleniyor. Peki Toprak ile Fidan dizisinin konusu nedir? Toprak ile Fidan dizisinin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Toprak ile Fidan dizisinin konusu nedir? Toprak ile Fidan dizisinin oyuncuları kimler?

TOPRAK İLE FİDAN KONUSU

Geçirdiği trafik kazası sonucunda beş sene komada kalan Toprak uyandığında hiçbir şey hatırlamaz. Annesi Keriman, Toprak'a nişanlısı olduğunu söylediği Aydan'la evlenmesi için baskı yapar. 5 sene önce eşi ve çocuğunu kaybeden Fidan üvey annesi ile beraber yaşar. Dizide, talihsiz bir kaza sonucu birbirinden ayrılmak zorunda kalan Toprak ile Fidan'ın hikayesi işlenir.

TOPRAK İLE FİDAN OYUNCU KADROSU

Osman Aydın
Hazal Adıyaman
Asuman Bora
Hilal Tüfekçi
Kağan Arpacı
Burcu Kırman
Gürol Güngör

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