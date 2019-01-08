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Toprak kaydı, otomobil bahçeye düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 23:43 | Son Güncelleme

Toprak kaydı, otomobil bahçeye düştü

Kahramanmaraş'ta park halindeki bir otomobil, toprak kayması sonucu bir evin bahçesine düştü.

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu Mahallesi 6. Sokak'ta sağanak nedeniyle oluşan toprak kayması sonucu bahçe duvarı ve yolun bir kısmı çöktü. Yolda park halinde bulunan Muharrem Boynueğri'ye ait 06 BB 4797 plakalı otomobil de oluşan toprak kayması sonucu bir evin bahçesine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmadı, bahçeye düşen otomobilde hasar meydana geldi.

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bahçe duvar düştü Kahramanmaraş Kaldırım otomobil toprak kayması yığıldı

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