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Toprak kayması Roma dönemi mezarını ortaya çıkardı

17.01.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan devriye sırasında bulunan insan kemiklerinin Roma dönemi mezarına ait olduğu belirlendi.

Toprak kayması Roma dönemi mezarını ortaya çıkardı

Manisa’nın Turgutlu ilçesi Akçapınar Mahallesinde bugün saat 15.00 sıralarında icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında, su deposu mevkiinde bulunan orman yolunda yağmur sularının etkisi toprak kayması sonucu insan kemiklerinin ortaya çıktığı tespit edildi.

ROMA DÖNEMİNE AİT OLDUĞU BELİRTİLDİ

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Manisa Müze Müdürlüğünden gelen ekibin yapmış olduğu incelemede Roma Dönemine ait mezar olduğu ve insan kemiklerinin bu mezara ait olduğu kanaatine varıldı.

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OLAY YERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olay yerinde bulunan 4 adet kemik parçası Manisa Müze Müdürlüğü görevlisine teslim edilirken olay yerinin devriyeler ile kontrol altında tutulduğu açıklandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Roma
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