Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fındığın çok önemli olduğunu belirterek, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere üreticinin hep yanında olduk, bundan sonra da olacağız. İhtiyaç olduğu müddetçe Toprak Mahsulleri Ofisi fındık üreticisinin yanında olacak" dedi. Pakdemirli, Ordu Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen "Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı"nda, Ordululara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyledi. Tarım ve ormanı bir arada yönetmenin çok önemli olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, "Çünkü ister istemez bakanlıklar ayrı olunca ajandalar da tamamen aynı olmayabiliyor. İşte o yüzden bir yere barajı yapıyorsunuz, bir tarafta köylü bakıyor, bir tarafta sulaması yok. Bunun gibi şeylerle karşılaşmamak için Türkiye'deki toprak ve su kaynaklarını bir arada yönetmek önemliydi." ifadesini kullandı. Diğer taraftan ormanı da tarım alanlarıyla birlikte yönetmenin önemli olduğunu kaydeden Pakdemirli, şöyle konuştu: "En nihayetinde iklimler değişiyor, ağaç olmayınca yağış olmuyor, yağış olmayınca su olmuyor, su olmayınca da tarım olmuyor. Bunların hepsinin bir arada planlanması ve aynı zamanda kesişim kümelerini de bir şekilde toplamamız lazım. DSİ, şu anda en büyük yatırımcı kuruluşlardan bir tanesi ama aynı zamanda bizim için balıkçılık önemli. Türkiye'de o kadar baraj var ve bizim bunları balık üretiminde kullanmamız lazım. Zaten kullanıyoruz ama daha çok kullanmamız lazım."

Bakan Pakdemirli, diğer taraftan ormanın içerisinde artık hayvancılığı ve tarımı konuştuklarını belirterek, şöyle devam etti: "Bunların hepsini de bir araya getirdik, derledik ve toparladık. Şimdi yeni bir yapılanmaya doğru da gidiyoruz. Bu yeni yapılanmanın adı bilindiği gibi havza bazlı üretim. Herkesin Türkiye'de 941 ilçede ne üreteceği belli. Yani ürün desenlerimiz var, hangi ürüne ne destek vereceğiz ama havza bazlı yönetmiyorduk. Şimdi havza bazlı yönetmeye de geçeceğiz. Yani 3 ve 4 ilin bir araya getirildiği ve ondan sonra birlikte de bu illerin yönetildiği bir sisteme doğru gidiyoruz." Bakanlığının bir yılı dolmadan tüm illere gitme hedefinin olduğunu dile getiren Pakdemirli, "Bunu yapmaktaki ana amaç da bir kere tarımın Türkiye'deki fotoğrafını en başta bizzat bakan olarak benim çekmem. Tabii ki teşkilatımız var ve çalışıyor. Büyük bir bakanlık olduk. Herkes bir fotoğraf çekiyor ama birebir benim görmem, birebir sizlerle beraber olmam, birebir dertlerinizi dinlemem ve birebir bunlara da çözüm üretmeye çalışmamız son derece önemliydi." dedi.

- "Fındık en stratejik ürünlerden bir tanesi" Ordu denilince akla fındık geldiğine dikkati çeken Pakdemirli, "Fındık bir defa başta bir Cumhurbaşkanımız, iki hükümetimiz ve üç Tarım ve Orman Bakanı olarak benim için en stratejik ürünlerden bir tanesi. Bakanlığa gelir gelmez ben şunu söyledim; hangi üründe birinci isek veya fiyat yapıcıysak bu ürünleri tekrar stratejik olarak ele alalım ve bu ürünlerden daha fazla gelir elde etme yoluna bakalım.' Bunları sadece ürün olarak üretmek değil işlenmiş ürünlere de çeviriyor olmamız lazım." diye konuştu. Bakan Pakdemirli, fındıkla ilgili 11-12 Nisan'da çalıştay düzenleneceğini ve bu çalıştaya ilgili tüm tarafları beklediğini belirterek, burada fındığın üretiminden ticaretine kadar herşeyini masaya yatıracaklarını vurguladı. Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti: "Fındık hakikaten çok önemli. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere üreticinin hep yanında olduk, bundan sonra da olacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Toprak Mahsulleri Ofisi belli senelerde ihtiyaç oluyor, devreye giriyor, belli senelerde girmiyor. İhtiyaç olduğu müddetçe Toprak Mahsulleri Ofisi fındık üreticisinin yanında olacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

- "Türkiye'nin et ihtiyacını karşılamak anlamında küçükbaşın da önemi var" Bakan Pakdemirli, küçükbaş ile ilgili sürü büyütme projeleri olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Türkiye'nin et ihtiyacını karşılamak anlamında küçükbaşın da önemi var. Şu anda 45 milyon civarında küçükbaşımız var. 32 milyondan buraya geldik. Yani bir büyüme var. Bunu 2023'e kadar 84 milyona çıkarmaya hedefledik. Bunu yapmak için de dişi kuzularını damızlığa ayıran üreticilerimize mevcut verdiğimiz desteklerin üzerine 100 lira daha destek vermeye karar verdik. Bu da küçükbaş üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun." Ordu'da balıkçılık yapıldığına değinen Pakdemirli, "Buradaki sıkıntıları biliyorum, kaçak trolleri biliyorum. Onunla ilgili yeni yasal düzenlememiz var. Bunu Meclis'e sevk ettik. Meclis açılır açılmaz ilk çıkan yasalardan biri de bu olacak diye düşünüyorum. Balıkçımızı koruyacağız, kıyılarımızı koruyacağız." değerlendirmesinde bulundu. Pakdemirli, Ordu'da 20 bin dekar arazide 1,2 milyon fidan dikeceklerini, orman köylerinde yaşayan 109 aileye ise 3,5 milyon lira ORKÖY kredi ve hibe desteği sağlayacaklarını söyledi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler'in Ordu için büyük bir şans olduğunu kaydeden Pakdemirli, "Tabii iktidar ile belediyenin yan yana yürümesi lazım. Biz hizmette hiçbir parti ayırmadık bu zamana kadar ama aradaki ilişkinin güzel olması da çok daha ekstra verimlilik ortaya çıkartıyor." dedi. Bakan Pakdemirli, daha sonra Ordu Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti.

"Toprak Mahsulleri Ofisi fındık üreticisinin yanında olacak"

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Fındık hakikaten çok önemli. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere üreticinin hep yanında olduk, bundan sonra da olacağız" - "İhtiyaç olduğu müddetçe Toprak Mahsulleri Ofisi fındık üreticisinin yanında olacak" - "

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Ordu'da

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Ordu'da

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Ordu'da

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Ordu'da

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Ordu'da

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Ordu'da