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Toprak Mahsulleri Ofisinden kuru üzüm açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 17:53 | Son Güncelleme

Toprak Mahsulleri Ofisinden (TMO) kuru üzüm alımlarına yönelik, "Kurumumuz, alıma başladığı günden itibaren 2 bin tonun üzerinde kuru üzüm alımı yapmış olup ortalama fiyat 9,83 TL/kg’dır.

Toprak Mahsulleri Ofisinden (TMO) kuru üzüm alımlarına yönelik, "Kurumumuz, alıma başladığı günden itibaren 2 bin tonun üzerinde kuru üzüm alımı yapmış olup ortalama fiyat 9,83 TL/kg’dır. Kamuoyunda dile getirilen iddialarda yer aldığı gibi 8 liradan kuru üzüm alımı kesinlikle söz konusu değildir” denildi.
TMO’dan yapılan yazılı açıklamada, “Kuru üzümün fiyatı 12-13 lira iken Sayın Bakanımız tarafından fiyat açıklandıktan sonra piyasa fiyatlarının düştüğü, ayrıca TMO’nun 8 liradan kuru üzüm aldığı iddia edilmektedir. Sayın Bakanımız, 2 Eylül tarihinde 9 kalite çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatını 10,00 TL/kg olarak açıklamıştır. Kuruluşumuzun gerçekleştirdiği alımlarda fiyatlar, kalitesine göre 8,5-10,5 TL/kg arasında değişmektedir. Fiyatın açıklanması, kuru üzüm üretiminin geçen seneye göre artmasından kaynaklı oluşacak arz fazlalığından dolayı fiyatların düşmesini engellemek ve üretici mağduriyetinin oluşmasına müsaade etmemek amacıyla yapılmıştır.
Fiyatın açıklandığı tarihte ürün arzı yeni başladığından az miktardaki ürün serbest piyasada yüksek fiyattan işlem görmüştür. Ancak ürün arzının yoğunlaşması ve alıcıların ihtiyaçları kadar ürünü temin etmesinden sonra piyasa fiyatlarının düşeceği öngörülmüş, dolayısıyla açıklanan fiyatla beraber 9 kalite kuru üzüm fiyatının 10 TL’nin altına düşmesi engellenmiştir.
Şayet alım fiyatımız açıklanmamış olsaydı, ürün arzının yoğunlaştığı bugünlerde piyasa fiyatları, açıklanan fiyatların da altında oluşacak, asıl mağduriyet şimdi yaşanacaktı.
Ayrıca kuru üzüm fiyatlarının, TMO alım fiyatlarının altına düşme riskinin oluştuğu bölgelerde ilave alım noktaları açarak üreticilerimizin mağdur olması engellenmektedir. Kurumumuz, alıma başladığı günden itibaren 2 bin tonun üzerinde kuru üzüm alımı yapmış olup ortalama fiyat 9,83 TL/kg’dır. Kamuoyunda dile getirilen iddialarda yer aldığı gibi 8 liradan kuru üzüm alımı kesinlikle söz konusu değildir” denildi.
Açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisinin 4 bin ton randevu aldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
“Ayrıca alımlara başlanan 10 Eylül’den itibaren 17 Eylül’e kadar ürün teslim eden 400 üreticimizin hesabına 11 milyon TL yatırılmış olup üreticilerimiz, 20 Eylül’de paralarını tahsil edebileceklerdir. Ödemelerimiz, kısa aralıklarla devam edecektir.
Üreticilerimiz tarafından ürün satmak amacıyla 4 bin ton randevu alınmış olup randevu miktarı her geçen gün artarak devam etmektedir. Bu artışlar, üreticilerimizin açıklanan fiyatlardan memnuniyetini göstermektedir. Ayrıca bu konuda gerek Kurumumuza gerekse Bakanlığımıza herhangi bir şikayet de ulaşmamıştır.
Kurumumuzun gerçekleştirdiği alım fiyatları ve uygulamalarıyla alakalı olarak ortaya atılan bu iddialar, gerçeği yansıtmamakla beraber başta üzüm üreticilerimiz olmak üzere kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye ve piyasaları speküle etmeye yöneliktir.
Bilgi ve belgeye dayanmayan bu ve benzeri açıklamaların yapılması, spekülatif sonuçlar doğurarak üreticilerimize ve ülkemize zarar vermektedir. Dolayısıyla bu tür iddialara itibar edilmemesi, üreticilerimizin yanlış yönlendirilmemeleri ve mağdur olmamaları bakımından önem taşımaktadır.”

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