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Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da sahne alıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 16:48 | Son Güncelleme

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu: - "Umarım üzerimizdeki baskıyı biraz daha atmamızı sağlayacak olan podyuma İspanya'da erişeceğiz. Tüm planımızı buna göre yaptık"

İSTANBUL (AA) - Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2019 Dünya Superbike Şampiyonası'nın üçüncü durak noktası olan İspanya'da piste çıkıyor.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonasında (World SBK) üçüncü durakta piste çıkıyor.

5-7 Nisan'da İspanya’daki Aragon Pisti’nde koşulacak yarışta, Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, bu sezonki ilk podyumuna erişmek için mücadele edecek.

World SBK arenasında ilk kez bir Türk adını kullanan bir takımla mücadele eden Razgatlıoğlu, geride kalan iki durak noktası ve 4 yarış sonunda elde ettiği 24 puanla pilotlar sıralamasında 9. basamakta yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Tayland'da yavaş yavaş ritimlerini bulmaya başladıklarını belirterek, "Artık bu seviyedeki mücadeleye iyiden iyiye alıştık. Takım olarak da istediğimiz noktaya çok çalışarak erişebileceğimizi biliyoruz. Bu sebeple de çok çalışıyoruz. Umarım üzerimizdeki baskıyı biraz daha atmamızı sağlayacak olan podyuma İspanya’da erişeceğiz. Tüm planımızı buna göre yaptık." ifadelerini kullandı.

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Red Bull

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