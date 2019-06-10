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Toprak Razgatlıoğlu Jerez’de de 3. oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 13:19 | Son Güncelleme

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2019 Dünya Superbike Şampiyonası’nın altıncı durak noktası olan Jerez’de üçüncü oldu - Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu: - "Ne mutlu bana ki üst üste ikinci yarışta da podyuma çıkmayı başardım. Bir kez daha bayrağımızın podyumda dalgalanmasına vesile olduğumu için çok gururluyum"

İSTANBUL (AA) - Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2019 Dünya Superbike Şampiyonası’nın altıncı durak noktası olan Jerez’de üçüncü oldu. İlk kez Türk adını kullanan bir takımla yarışan Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, Turkish Puccetti Racing Team’le üst üste ikinci kez podyuma çıkmış oldu.

Red Bull açıklamasına göre, Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nda (WorldSBK) üst üste ikinci kez podyuma çıktı.

Sezonun beşinci yarışı olan İmola’da üçüncü olan Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, altıncı durak noktası olan Jerez’de de aynı başarıyı tekrarladı. Jerez Pisti’nde koşulan ikinci yarışa 7. cepten başlayan Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağın altından üçüncü sırada geçmeyi başardı.

World SBK arenasında ilk kez bir Türk adını kullanan bir takımla mücadele eden Razgatlıoğlu, Michael van der Mark ve Jonathan Rea’nın ardından podyuma çıkarken, sürücüler sıralamasında 95 puanla 7. basamağa yükseldi.

- "Sıra milli marşımızı dinletmeye geldi"

Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, İmola’da yeni bir başlangıç yaptıklarını ifade ederek, "Ne mutlu bana ki üst üste ikinci yarışta da podyuma çıkmayı başardım. Bir kez daha bayrağımızın podyumda dalgalanmasına vesile olduğumu için çok gururluyum. Artık sıra adında Türk geçen bir takımla Superbike Dünya Şampiyonası’nda milli marşımızı dinletmeye geldi. Bunu da yapacağız." ifadelerini kullandı.

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