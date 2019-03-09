Toprak suyla buluşuyor, çiftçinin yüzü gülüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, kırsal kalkınma yatırımları kapsamında 13 milyon TL harcayarak İznik, Yenişehir, İnegöl, Kestel ve Orhaneli’ye kazandırdığı ve 975 hektarlık alanda sulu tarım yapılmasına imkân sağlayacak 6 göletin inşaatı tamamlandı.

Bir yılda birden fazla çeşit ürün alınmasına imkân sağlamak için tarım potansiyelinin yüksel olduğu bölgelere BUSKİ marifetiyle sulama göletleri kazandıran Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar İznik, Yenişehir, İnegöl, Kestel ve Orhaneli’de 6 sulama göleti inşaatını tamamlandı. Son olarak inşaatı tamamlanan İznik Aydınlar Göleti su tutmaya başlarken, yaklaşık 13 milyon TL’ye mal olan 6 göletle toplamda 975 hektar alan sulu tarıma açılmış olacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın tarım şehri kimliğini daha da ön plana çıkarıp, marka ürünlerin üretilmesi maksadıyla tarıma desteklerinin kesintisiz bir şekilde devam ettiğini söyledi. Üretim kapasite ve kalitesinin artırılması için tarımda da alt yapıya büyük önem verdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, "İnşaatını tamamlandığımız İznik, Yenişehir, İnegöl, Kestel ve Orhaneli’deki 6 göletle, 975 hektarlık tarımsal alanın sulanmasını sağlayacağız. Bütün bunların yanında Gemlik, İnegöl, İznik, Keles, Kestel, Nilüfer, Orhaneli ve Mustafakemalpaşa’da 35 milyon 532 bin TL’lik yatırımla başlattığımız 14 göletin inşaat çalışmaları devam ediyor. Bu gölet inşaatları da tamamlandığında, 2919 hektarlık tarım arazisinin sulanması sağlanmış olacak” dedi.

Göletlerin yanında sulama tesisi çalışmalarının da devam ettiğini vurgulayan Başkan Aktaş, "Şu anda 13 tane sulama tesisinin yapımı devam ediyor. BUSKİ marifetiyle 17 ilçe genelinde toplamda 117 tane sulama tesisinin yapımını tamamladık. Sulama tesislerinin yapımında 410 kilometrelik hat döşedik ve 41 milyon 294 bin TL’lik yatırım gerçekleştirdik. Yapılan sulama tesisleri ile 6246 hektarlık tarım arazisinin sulama ihtiyacı karşılanacak’’ diye konuştu.



