HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Toprak ve camdan hikâyeler sergisi açıldı

Toprak ve camdan hikâyeler sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 11:02 | Son Güncelleme

Silivri Belediyesi Kültür Müdürlüğü kursiyerleri tarafından seramik, mozaik ve vitray kullanılarak hazırlanan ürünlerin yer aldığı “Toprak ve Camdan Hikâyeler” konulu sergi, sanat galerisinde açıldı.

İstanbul (DHA) - Silivri Belediyesi Kültür Müdürlüğü kursiyerleri tarafından seramik, mozaik ve vitray kullanılarak hazırlanan ürünlerin yer aldığı “Toprak ve Camdan Hikâyeler” konulu sergi, sanat galerisinde açıldı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Kursiyerlerimizin cam, vitray, seramik ve mozaik çalışmalarını daha rahat yapabilecekleri alanları ve imkânlarını artıracağız” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: SATIŞ YERİ İMKÂNI SAĞLAYACAĞIZ

Vitray-Mozaik Eğitmeni Suzan Cesur ile Seramik Eğitmeni Gülcihan Yönet’in öncülüğünde, Silivri Belediyesi Kültür Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan serginin açılış töreni sanat galerisinde gerçekleştirildi. Açılışa Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz eşi Ezgi Yılmaz ile katıldı. Serginin açılış kurdelesini eğitmenler, kursiyerler ve davetliler ile kesen Başkan Yılmaz, yaptığı konuşmada “Silivri Belediyesi Kültür Müdürlüğümüzün kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği sergi açılışına ilginizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca birbirinden güzel eserler ortaya çıkaran kursiyerlerimizi ve eğitmenlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Kursiyerlerimizin cam, vitray, seramik ve mozaik çalışmalarını daha rahat yapabilecekleri alanları ve imkânları artıracağız. Mekân olarak zorlandıklarını ifade eden kursiyerlerimizden biraz daha sabırlı olmalarını, Silivri’ye yakışan sosyal, kültürel, sanatsal spor tesislerinin bundan sonraki zaman diliminde birçoğunun tamamlanacağını müjdelemek istiyorum. Bu gibi faaliyetlerde hanımefendilerin yanında olacağımızı, önümüzdeki günlerde yaptıkları çalışmaları satışa sunacakları, aile bütçesine katkıda bulunacakları satış yerlerini de hizmetine sunacağımızı ifade etmek istiyorum” dedi.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergiyi gezen Başkan Yılmaz, kursiyerlerin hazırladığı easerleri tek tek inceleyerek bilgi aldı. İlgililer sergiyi 22-30 Ocak tarihleri boyunca ziyaret edilebilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER MasterChef Güzide 7 milyonluk villasını sattı bakın nereye taşındı MasterChef Güzide 7 milyonluk villasını sattı bakın nereye taşındı
Yusuf Bekmezci ve Akif Sarı adliyeye sevk edildiYusuf Bekmezci ve Akif Sarı adliyeye sevk edildi
Dev operasyonda ele geçirildi! 2.3 ton...Dev operasyonda ele geçirildi! 2.3 ton...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Manisa depremi sonrası korkutan sözler: Deprem fırtınası yaşanabilir

Manisa depremi sonrası korkutan sözler: Deprem fırtınası yaşanabilir

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

Zirvede bırakıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

Zirvede bırakıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1 Kasım'da yasaklanmıştı! 'Çakar Lamba' korsana düştü

Yasaklanmıştı! Korsana düştü

Son 48 saatte 36 bin sivil daha İdlib'den Türkiye sınırı yakınlarına göç etti

36 bin kişi daha Türkiye'ye doğru geldi

Kanlar içinde yolda bulduğu köpeği tedavi ettirip sahiplendi

Bulunduğunda bu haldeydi...

FETÖ’nün en kritik isimlerinden Yusuf Bekmezci ve Akif Sarı adliyeye sevk edildi

Yusuf Bekmezci ve Akif Sarı adliyeye sevk edildi

Son dakika! Diyarbakır'da 2.3 ton esrar ele geçirildi

Dev operasyonda ele geçirildi! 2.3 ton...

Taksim metrosunda uyuyan çocuk yürekleri sızlattı

Taksim metrosunda yürek yakan görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.