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Toprak yığını altında kalan işçiyi itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 16:11 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Darende ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında toprak yığınının altında kalan Selçuk Akan (18), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Toprak yığını altında kalan işçiyi itfaiye kurtardı

Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Darende ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında toprak yığınının altında kalan Selçuk Akan (18), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Akan, hastanede tedaviye alındı.
Olay, öğleden sonra Darende'ye bağlı Yazıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri tarafından mahallede kanalizasyon çalışması başlatıldı. Kazılan çukurun içerisinde çalışan işçilerden Selçuk Akan'ın üzerine yola yığılan toprak döküldü. Toprak yığınının altında kalan Akan, ihbarla gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan Selçuk Akan, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine başlanan Akan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Toprak yığını altında kalan işçiyi itfaiye kurtardıToprak yığını altında kalan işçiyi itfaiye kurtardı

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