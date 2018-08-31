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Toprak yığının altında kepçesiyle kalan operatör öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 15:55 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki bir krom madeni ocağı sahasında çalışan kepçe operatörü Yusuf Yıldız (53), aracının üstüne düşen toprak yığını nedeniyle öldü.

Toprak yığının altında kepçesiyle kalan operatör öldü

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki bir krom madeni ocağı sahasında çalışan kepçe operatörü Yusuf Yıldız (53), aracının üstüne düşen toprak yığını nedeniyle öldü.
Olay, bu sabah, Karagedik Mahallesi'ndeki bir krom madeni ocağında meydana geldi. Kepçe operatörü, 2 çocuk babası Yusuf Yıldız, maden kalıntılarını sahadaki bir alanda toplamak için çalışma yaptı. Bu kalıntıların oluşturduğu çamurlu toprak yığınından bir tepe oluştu. Çalışmasını sürdüren Yıldız'ın kullandığı aracının üstüne, bu toprak yığını devrildi. Maden işletmesinde çalışanlar durumu görünce, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Yıldız'ın öldüğü belirlendi. Yıldız'ın cenazesi, Fethiye Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Toprak yığının altında kepçesiyle kalan operatör öldüToprak yığının altında kepçesiyle kalan operatör öldü

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