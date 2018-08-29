"Topraklar ve yeraltı suları kirli, yerel tohumlara sahip çıkılmalı"

Buse ÖZEL - Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, (DHA) BUĞDAY Derneği Başkanı Leyla Ünlübay, topraklar ve yeraltı sularındaki kirliliğin sebze ve meyvelerdeki besin değerini ve verimi düşürdüğünü belirterek, yerel tohumlara sahip çıkılması gerektiğini, hibrit tohumlardan uzak durulmasının önemli olduğunu söyledi.

"BİRÇOK ÇİFTÇİ TARIMDAN VAZGEÇTİ"

Çok fazla kimyasal atıldığından dolayı toprağın da yorulduğunu ve eskisi gibi kaliteli ürün alınamadığını belirten Ünlübay şunları söyledi:

"Türkiye geçmişe göre çok ciddi oranda tarım arazisini kaybetti. Artık tarım yapmaktan vazgeçmiş birçok çiftçi var ve verimliliği de var olan arazilerde de düşmüş durumda. İnsanlar topraktan tonlarca ürün alamıyorlar çünkü o kadar çok kimyasal atıyorlar ve yoruyorlar ki toprağı. Artık o kadar da kaliteli ve güzel ürün alamıyoruz. İklim koşulları çiftçiyi çok yordu, değişen iklim şartları çiftçinin tarımdan vazgeçmesine sebep oldu ve belki devletin çiftçiyi desteklememesi, tarımdan vazgeçmesine sebep oldu. Topraktaki ve yeraltı sularındaki kirlilik çiftçinin artık yeteri kadar verim alamıyor olması ya da her sene çiftçinin daha çok verim almak adına kullandığı ilaçların toprağın verimini ve ürün kalitesini azaltması çiftçinin vazgeçmesine sebep oldu. İklim koşulları, bizim bile şu anda pazarımızda yıllardır çilek üreticisi olan bir üretici bu son yaşanan iklim değişikliğinden ve doluların, yağmurların manasızca ve çılgınca yağması sonucu ürünlerinin mahvolduğunu söylüyor. Normalde bu dönemde pazarda oluyordu mesela ama şu anda yok. Tarım arazilerinin başka amaçlarla kullanılması da çiftçilerin tarımdan vazgeçmesine sebep oluyor. Bu ve bunun gibi birçok sebepten dolayı çiftçiler topraklarını bırakıyorlar."