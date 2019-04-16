'Topraksız Tarım Eğitim Programı' başlıyor

Kibele Projekt ve Nişantaşı Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi iş birliğiyle hazırlanan eğitim programı hakkında konuşan Ramis Özgen Akın, "Dünya’da yıllardır yaygın bir şekilde kullanılan tarım modellerinden olan topraksız tarım Türkiye'de de yaygınlaşmaya başladı. Esas amacımız Türkiye için yeni bir alan olan topraksız tarım hakkında insanları doğru bilgilendirmek. Bu noktada düzenlediğimiz eğitim programını diğerlerinden ayıran en önemli fark saha ziyaretidir. Saha ziyaretinde bu alanda yatırım yapmış olan bir üreticinin tecrübelerini bizzat dinlemenin yeni yatırımcılar için çok kıymetli olacak" ifadelerini kullandı.

"SERACILIK PAKETİ TOPRAKSIZ TARIMA TEŞVİK EDİYOR"

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın da şubat ayında açıkladığı seracılık paketinin topraksız tarıma yatırım yapacakları teşvik ettiğini dile getirdi. Seracılık sektörüne ilişkin paket kapsamında bütün amacın kapasiteyi ve verimliliği artırmak olduğunu söyleyen Aydın, "Seracılık paketi kapsamında verilen kredilerde 2 yıla kadar ödemesiz, 7 yıla kadar vade vereceğiz. Seracılıkta projenin yüzde 75'i kadar yatırım kredisi vereceğiz. Kredi paketi faizi yüzde 8.25 olacak" dedi.

Aydın, "Sera 100 birimlik bir yatırımsa 75 birimini biz yatırım kredisi olarak vereceğiz. Yatırımı bitirdik, bir de işletme kredisi vereceğiz. Bunu da 14 ay vadede vereceğiz. 10 milyon liraya kadar olan yatırımlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteği var" açıklamasında bulundu.

"DOĞRU YATIRIM İÇİN ÖNCE ALAN BİLGİSİ"

Eğitim programının detaylarını anlatan Kibele Projekt Genel Müdürü Yusuf Kurt ise, program kapsamında 10 saat teorik eğitim ve saha ziyareti gerçekleştirileceğini vurguladı.