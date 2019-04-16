'Topraksız Tarım Eğitim Programı' başlıyor

İSTANBUL, (DHA)- NİŞANTAŞI Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Kibele Projekt iş birliği ile 'Topraksız Tarım Eğitim Programı' düzenlenecek. Programla birlikte, topraksız tarım hakkında insanların doğru bilgilendirilmesi amaçlanıyor.
Nişantaşı Üniversitesi, 27-28 Nisan tarihlerinde Maslak 1453 Neotech Kampüste, 'Topraksız Tarım Eğitim Programı'na ev sahipliği yapacak. 10 saatlik teorik eğitim ve saha ziyaretleri içinde bulunan programda, ziraat yüksek mühendisi Ramis Özgen Akın eğitim verecek.
Kibele Projekt ve Nişantaşı Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi iş birliğiyle hazırlanan eğitim programı hakkında konuşan Ramis Özgen Akın, "Dünya’da yıllardır yaygın bir şekilde kullanılan tarım modellerinden olan topraksız tarım Türkiye'de de yaygınlaşmaya başladı. Esas amacımız Türkiye için yeni bir alan olan topraksız tarım hakkında insanları doğru bilgilendirmek. Bu noktada düzenlediğimiz eğitim programını diğerlerinden ayıran en önemli fark saha ziyaretidir. Saha ziyaretinde bu alanda yatırım yapmış olan bir üreticinin tecrübelerini bizzat dinlemenin yeni yatırımcılar için çok kıymetli olacak" ifadelerini kullandı.
"SERACILIK PAKETİ TOPRAKSIZ TARIMA TEŞVİK EDİYOR"
Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın da şubat ayında açıkladığı seracılık paketinin topraksız tarıma yatırım yapacakları teşvik ettiğini dile getirdi. Seracılık sektörüne ilişkin paket kapsamında bütün amacın kapasiteyi ve verimliliği artırmak olduğunu söyleyen Aydın, "Seracılık paketi kapsamında verilen kredilerde 2 yıla kadar ödemesiz, 7 yıla kadar vade vereceğiz. Seracılıkta projenin yüzde 75'i kadar yatırım kredisi vereceğiz. Kredi paketi faizi yüzde 8.25 olacak" dedi.
Aydın, "Sera 100 birimlik bir yatırımsa 75 birimini biz yatırım kredisi olarak vereceğiz. Yatırımı bitirdik, bir de işletme kredisi vereceğiz. Bunu da 14 ay vadede vereceğiz. 10 milyon liraya kadar olan yatırımlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteği var" açıklamasında bulundu.
"DOĞRU YATIRIM İÇİN ÖNCE ALAN BİLGİSİ"
Eğitim programının detaylarını anlatan Kibele Projekt Genel Müdürü Yusuf Kurt ise, program kapsamında 10 saat teorik eğitim ve saha ziyareti gerçekleştirileceğini vurguladı.
Doğru yatırım için önce alan bilgisinin gerekli olduğuna dikkat çeken Kurt, " Eğitim programını hazırlarken dikkat ettiğimiz en önemli nokta, bu eğitimi alan katılımcıların eğitim sonrası alan bilgisine tam manasıyla sahip olacağıdır. Topraksız tarım, ülkemiz için yeni bir alan ve bu alanda ciddi manada bir bilgi kirliliği var. Amacımız bu bilgi kirliliğinin önüne geçmek. Ayrıca topraksız tarım seralarında yapılan üretimin iyi tarım sertifikasyonunu almak geleneksel yöntemlere göre daha avantajlı ve bu durum yapılacak üretime değer katıyor" diye konuştu.
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